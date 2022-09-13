Суперкар для всієї родини: представлено перший кросовер Ferrari (відео)

Екстравагантний Ferrari Purosangue обладнаний 725-сильним V12 і здатний розвинути швидкість понад 310 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.

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В Італії відбулася презентація Ferrari Purosangue. Перший кросовер італійської марки надійде у продаж із 2023 року за ціною від 390 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.

[ + – ] Двері кросовера виконані розпашними Фото: Ferrari

Новий Ferrari Purosangue розробляли досить довго та ретельно. У результаті вийшов дуже нетиповий автомобіль підвищеної прохідності, що виділяється на тлі суперників. Його назва перекладається як "чистокровний" і натякає на те, що він залишається справжнім Ferrari. Щороку випускатимуть приблизно по 2000 таких авто, а основними конкурентами моделі стануть Lamborghini Urus та Aston Martin DBX.

Дизайн Ferrari Purosangue 2023

Новий Ferrari Purosangue виглядає нестандартно, як для кросовера. Авто має дуже довгий капот, а салон зсунутий максимально назад. Виражений "ніс" поєднується з тоненькими фарами в стилі Ferrari SF90 Stradale. Задні крила розширені, а підкреслюють їх тоненькі фари.

[ + – ] Ferrari Purosangue отримав 725-сильний V12 Фото: Ferrari

Найоригінальніша риса дизайну авто — розпашні двері. Примітно, що у них відсутні віконні рамки.

В основі новинки лежить подовжена платформа купе Ferrari Roma. У конструкції широко використані алюміній та карбон, але авто вийшло найважчим в історії Ferrari — 2033 кг.

[ + – ] Фари виконані на кшталт Ferrari SF90 Stradale Фото: Ferrari

Розміри Ferrari Purosangue

Довжина — 4973 мм

Ширина — 2028 мм

Висота — 1589 мм

Колісна база — 3018

[ + – ] Водій та передній пасажир отримали окремі дисплеї Фото: Ferrari

Салон Ferrari Purosangue 2023

У внутрішній обробці поєднуються шкіра та карбон. На кермо винесені кнопки керування склоочисниками, поворотниками та світлом фар. Оригінально виглядає хвилеподібна передня панель з окремими 10,2-дюймовими дисплеями для водія та переднього пасажира.

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У салоні встановлені чотири окремі крісла з електроприводом та підігрівом, а за доплату доступний їх масаж. Багажник Purosangue більший, ніж у будь-якого іншого Ferrari — 473 л.

[ + – ] Усередині встановлено чотири окремих крісла Фото: Ferrari

Кросовер Ferrari Purosangue, характеристики

Новий Ferrari Purosangue 2023 року дебютував з 6,5-літровим V12 на 725 к. с. та 715 Н∙м. З 8-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями він розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває швидкість понад 310 км/год. Це найпотужніший і найшвидший у світі кросовер — його можна назвати сімейним суперкаром.

[ + – ] Ferrari Purosangue розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває понад 310 км/год.

Автомобіль отримав повний привід, керовані задні колеса та активну підвіску зі змінним кліренсом. Карбоново-керамічні гальма Brembo дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку всього 32,8 м. Розробники обіцяють найкращу в класі керованість.

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