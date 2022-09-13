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Суперкар для всієї родини: представлено перший кросовер Ferrari (відео)

Новий Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кросовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Фото: Ferrari | Ferrari Purosangue коштуватиме від 390 000 євро

Екстравагантний Ferrari Purosangue обладнаний 725-сильним V12 і здатний розвинути швидкість понад 310 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.

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В Італії відбулася презентація Ferrari Purosangue. Перший кросовер італійської марки надійде у продаж із 2023 року за ціною від 390 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.

Новий Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кросовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Двері кросовера виконані розпашними
Фото: Ferrari

Новий Ferrari Purosangue розробляли досить довго та ретельно. У результаті вийшов дуже нетиповий автомобіль підвищеної прохідності, що виділяється на тлі суперників. Його назва перекладається як "чистокровний" і натякає на те, що він залишається справжнім Ferrari. Щороку випускатимуть приблизно по 2000 таких авто, а основними конкурентами моделі стануть Lamborghini Urus та Aston Martin DBX.

Дизайн Ferrari Purosangue 2023

Новий Ferrari Purosangue виглядає нестандартно, як для кросовера. Авто має дуже довгий капот, а салон зсунутий максимально назад. Виражений "ніс" поєднується з тоненькими фарами в стилі Ferrari SF90 Stradale. Задні крила розширені, а підкреслюють їх тоненькі фари.

Новий Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кросовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Ferrari Purosangue отримав 725-сильний V12
Фото: Ferrari

Найоригінальніша риса дизайну авто — розпашні двері. Примітно, що у них відсутні віконні рамки.

В основі новинки лежить подовжена платформа купе Ferrari Roma. У конструкції широко використані алюміній та карбон, але авто вийшло найважчим в історії Ferrari — 2033 кг.

Новий Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кросовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Фари виконані на кшталт Ferrari SF90 Stradale
Фото: Ferrari

Розміри Ferrari Purosangue

  • Довжина — 4973 мм
  • Ширина — 2028 мм
  • Висота — 1589 мм
  • Колісна база — 3018
Новий Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кросовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Водій та передній пасажир отримали окремі дисплеї
Фото: Ferrari

Салон Ferrari Purosangue 2023

У внутрішній обробці поєднуються шкіра та карбон. На кермо винесені кнопки керування склоочисниками, поворотниками та світлом фар. Оригінально виглядає хвилеподібна передня панель з окремими 10,2-дюймовими дисплеями для водія та переднього пасажира.

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У салоні встановлені чотири окремі крісла з електроприводом та підігрівом, а за доплату доступний їх масаж. Багажник Purosangue більший, ніж у будь-якого іншого Ferrari — 473 л.

Новий Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кросовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Усередині встановлено чотири окремих крісла
Фото: Ferrari

Кросовер Ferrari Purosangue, характеристики

Новий Ferrari Purosangue 2023 року дебютував з 6,5-літровим V12 на 725 к. с. та 715 Н∙м. З 8-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями він розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває швидкість понад 310 км/год. Це найпотужніший і найшвидший у світі кросовер — його можна назвати сімейним суперкаром.

Ferrari Purosangue розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває понад 310 км/год.

Автомобіль отримав повний привід, керовані задні колеса та активну підвіску зі змінним кліренсом. Карбоново-керамічні гальма Brembo дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку всього 32,8 м. Розробники обіцяють найкращу в класі керованість.

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