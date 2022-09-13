Українець вирушив на фронт на новенькому Porsche Cayenne (фото)
Новий Porsche Cayenne активно експлуатується на передовій та вже проїхав 20 000 км. Його власник поки не збирається пересідати на більш доступне авто.
У легковому автопарку ЗСУ переважають пікапи, позашляховики та мікроавтобуси, але на передовій можна зустріти навіть новий Porsche Cayenne 2021 року. Його власник став на захист України і вирішив взяти свого чотириколісного друга із собою. Про це пише сайт ТопЖир.
Киянин Олександр вирішив купити Porsche Cayenne наприкінці минулого року — буквально за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Вже 24 лютого він записався у добровольці, а у квітні у складі 130 батальйону тероборони вирушив на передову та прихопив кросовер Porsche із собою.
На фронті Porsche Cayenne активно експлуатується вже кілька місяців. У мирний час кросовер проїхав 6000 км, а зараз на його одометрі — понад 20 000 км. Планове ТО довелося проходити у Харкові.Важливо
Звичайно, новий Porsche Cayenne на передовій дивує і Олександра постійно питають, звідки він узяв недешевий кросовер. І дуже дивуються, коли дізнаються, що це його особисте авто — багато хто навіть крутить пальцем біля скроні і радить пересісти на машину дешевше. У батальйоні Олександра переважають рамні пікапи, проте він поки що не збирається міняти автомобіль і вважає його бойовим побратимом.
Раніше Фокус розповідав, що спорткар Porsche 911 всього за 5000 євро перетворили на оригінальний дім на колесах.