Украинец отправился на фронт на новеньком Porsche Cayenne (фото)

Новый Porsche Cayenne активно эксплуатируется на передовой и уже проехал 20 000 км. Его владелец пока не собирается пересаживаться на более доступное авто.

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В легковом автопарке ВСУ преобладают пикапы, внедорожники и микроавтобусы, но на передовой можно встретить даже новый Porsche Cayenne 2021 года. Его владелец встал на защиту Украины и решил взять своего четырехколесного друга с собой. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] С апреля кроссовер трудится на передовой Фото: с сайта ТопЖыр

Киевлянин Александр решил купить Porsche Cayenne в конце прошлого года – буквально за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Уже 24 февраля он записался в добровольцы, а в апреле в составе 130 батальона теробороны отправился на передовую и прихватил кроссовер Porsche с собой.

[ + – ] Porsche Cayenne привлекает внимание сослуживцев Александра Фото: с сайта ТопЖыр

На фронте Porsche Cayenne активно эксплуатируется уже несколько месяцев. В мирное время кроссовер проехал 6000 км, а сейчас на его одометре – более 20 000 км. Плановое ТО пришлось проходить в Харькове.

[ + – ] Porsche Cayenne проехал 20 000 км менее, чем за год Фото: с сайта ТопЖыр

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Конечно, новый Porsche Cayenne на передовой удивляет и Александра постоянно спрашивают, откуда он взял недешевый кроссовер. И очень удивляются, когда узнают, что это его личное авто – многие даже крутят пальцем у виска и советуют пересесть на машину подешевле. В батальоне Александра преобладают рамные пикапы, однако он пока не собирается менять автомобиль и считает его боевым побратимом.

[ + – ] Техобслуживание автомобиль прошел в Харькове Фото: с сайта ТопЖыр

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