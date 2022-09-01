Украинские волонтеры построили своими руками 30 внедорожников для ВСУ (видео)

Украинские багги VOLS отличаются простотой и дешевизной конструкции, а также хорошей проходимостью. Существуют версии с бензиновыми и дизельными двигателями.

Волонтер Владимир Садык из Черновицкой области организовал производство багги для ВСУ. Его команда передала защитникам Украины уже 30 таких автомобилей. Об этом сообщает Милитарный.

Багги VOLS разработали еще до начала полномасштабной войны и изначально автомобиль предназначался для активного отдыха. С весны налажен мелкосерийный выпуск этих внедорожников для армии.

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ВСУ заинтересованы в такой скоростной и маневренной технике. На багги можно вести разведку или наносить удары противнику. Владимир Садык изучил опыт армии США, где уже давно используются подобные внедорожники.

VOLS очень простой в конструкции и поэтому недорогой – себестоимость составляет около 5000 долларов. Кроме того, его легко отремонтировать в полевых условиях.

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Украинский внедорожник достигает 3,3 м в длину, 1,85 м в ширину и 1,4 м в высоту, а его масса – всего 600 кг. В основе авто лежит металлический каркас. Существуют версии вместимостью до 6 человек.

Сзади устанавливают 1,6-литровый 80-сильный двигатель ВАЗ либо турбодизель Volkswagen объемом 1,9 л и мощностью до 105 л. с. Багги использует внедорожные шины диаметром 15 или 16 дюймов и обладает хорошей проходимостью.

Ранее Фокус сообщал, что производство багги для армии также наладили в Кривом Роге.

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