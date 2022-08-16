Украинцы разработали недорогой трехместный внедорожник для ВСУ (видео)
Багги "Мангуст" построили на агрегатах ВАЗ-2108, поэтому его несложно отремонтировать в полевых условиях. Автомобиль демонстрирует отличные внедорожные качества.
В Украине появился новый военный багги "Мангуст". Разработали его мастера из Черкасс по просьбе разведчиков ВСУ. О необычном трехместном внедорожнике рассказали в сюжете телеканала Вікка.
Подобные легкие и неприхотливые внедорожники сейчас пользуются популярностью у защитников Украины. Их можно использовать для разведки, а также доставки вооружения и бойцов на позиции. Могут использовать их и силы ССО.
Один из создателей багги Василий Сависько рассказал, что у "Мангуст" простая конструкция, ведь он построен на агрегатах ВАЗ-2108. Это значит, что для него легко найти запчасти и ремонт в полевых условиях не будет сложным.
В основе автомобиля лежит трубчатый каркас. Двигатель ВАЗ-2108 переместили назад, а механическую коробку передач доработали. Привод у "Мангуста" – задний. Легкий внедорожник демонстрирует отличную проходимость. Интересная деталь — один из пассажиров сидит спиной к движению.Важно
В Черкассах готовы наладить серийное производство багги. Там подсчитали, что потребность ВСУ сейчас составляет около тысячи таких автомобилей.
Это уже не первый подобный проект для украинской армии. Багги для защитников Украины уже выпускают в Кривом Роге и Черновцах.
Также Фокус писал, что производство мощных военных внедорожников наладили в Ровенской области.