Украинцы разработали недорогой трехместный внедорожник для ВСУ (видео)

Багги "Мангуст" построили на агрегатах ВАЗ-2108, поэтому его несложно отремонтировать в полевых условиях. Автомобиль демонстрирует отличные внедорожные качества.

В Украине появился новый военный багги "Мангуст". Разработали его мастера из Черкасс по просьбе разведчиков ВСУ. О необычном трехместном внедорожнике рассказали в сюжете телеканала Вікка.

[ + – ] В основе багги лежит трубчатый каркас Фото: vikka.ua

Подобные легкие и неприхотливые внедорожники сейчас пользуются популярностью у защитников Украины. Их можно использовать для разведки, а также доставки вооружения и бойцов на позиции. Могут использовать их и силы ССО.

[ + – ] Двигатель ВАЗ-2108 разместили сзади Фото: vikka.ua

Один из создателей багги Василий Сависько рассказал, что у "Мангуст" простая конструкция, ведь он построен на агрегатах ВАЗ-2108. Это значит, что для него легко найти запчасти и ремонт в полевых условиях не будет сложным.

[ + – ] Багги демонстрирует хорошие внедорожные качества Фото: vikka.ua

В основе автомобиля лежит трубчатый каркас. Двигатель ВАЗ-2108 переместили назад, а механическую коробку передач доработали. Привод у "Мангуста" – задний. Легкий внедорожник демонстрирует отличную проходимость. Интересная деталь — один из пассажиров сидит спиной к движению.

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В Черкассах готовы наладить серийное производство багги. Там подсчитали, что потребность ВСУ сейчас составляет около тысячи таких автомобилей.

[ + – ] В Черкассах готовы наладить выпуск багги

Это уже не первый подобный проект для украинской армии. Багги для защитников Украины уже выпускают в Кривом Роге и Черновцах.

Также Фокус писал, что производство мощных военных внедорожников наладили в Ровенской области.