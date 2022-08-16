Українці розробили недорогий тримісний позашляховик для ЗСУ (відео)

Багі "Мангуст" збудували на агрегатах ВАЗ-2108, тому його нескладно відремонтувати у польових умовах. Автомобіль демонструє чудові позашляхові якості.

В Україні з'явився новий військовий багі "Мангуст" Розробили його майстри з Черкас на прохання розвідників ЗСУ. Про незвичайний тримісний позашляховик розповіли у сюжеті телеканалу Вікка.

[ + – ] В основі багі лежить трубчастий каркас Фото: vikka.ua

Подібні легкі та невибагливі позашляховики зараз користуються популярністю у захисників України. Їх можна використовувати для розвідки, а також доставки озброєння і бійців на позиції. Можуть використовувати їх і сили ССО.

[ + – ] Двигун ВАЗ-2108 розмістили ззаду Фото: vikka.ua

Один із творців багі Василь Савісько розповів, що в "Мангуста" проста конструкція, адже він побудований на агрегатах ВАЗ-2108. Це означає, що для нього легко знайти запчастини та ремонт у польових умовах не буде складним.

[ + – ] Багі демонструє хороші позашляхові якості Фото: vikka.ua

В основі автомобіля лежить трубчастий каркас. Двигун ВАЗ-2108 пересунули назад, а механічну коробку передач допрацювали. Привід у "Мангуста" — задній. Легкий позашляховик демонструє чудову прохідність. Цікава деталь — один із пасажирів сидить спиною до руху.

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У Черкасах готові налагодити серійне виробництво багі. Там підрахували, що потреба ЗСУ зараз становить приблизно тисяча таких автомобілів.

[ + – ] У Черкасах готові налагодити випуск багі

Це вже не перший проєкт для української армії. Багі для захисників України вже випускають у Кривому Розі та Чернівцях.

Також Фокус писав, що виробництво потужних військових позашляховиків налагодили в Рівненській області.