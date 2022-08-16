Українці розробили недорогий тримісний позашляховик для ЗСУ (відео)
Багі "Мангуст" збудували на агрегатах ВАЗ-2108, тому його нескладно відремонтувати у польових умовах. Автомобіль демонструє чудові позашляхові якості.
В Україні з'явився новий військовий багі "Мангуст" Розробили його майстри з Черкас на прохання розвідників ЗСУ. Про незвичайний тримісний позашляховик розповіли у сюжеті телеканалу Вікка.
Подібні легкі та невибагливі позашляховики зараз користуються популярністю у захисників України. Їх можна використовувати для розвідки, а також доставки озброєння і бійців на позиції. Можуть використовувати їх і сили ССО.
Один із творців багі Василь Савісько розповів, що в "Мангуста" проста конструкція, адже він побудований на агрегатах ВАЗ-2108. Це означає, що для нього легко знайти запчастини та ремонт у польових умовах не буде складним.
В основі автомобіля лежить трубчастий каркас. Двигун ВАЗ-2108 пересунули назад, а механічну коробку передач допрацювали. Привід у "Мангуста" — задній. Легкий позашляховик демонструє чудову прохідність. Цікава деталь — один із пасажирів сидить спиною до руху.Важливо
У Черкасах готові налагодити серійне виробництво багі. Там підрахували, що потреба ЗСУ зараз становить приблизно тисяча таких автомобілів.
Це вже не перший проєкт для української армії. Багі для захисників України вже випускають у Кривому Розі та Чернівцях.
Також Фокус писав, що виробництво потужних військових позашляховиків налагодили в Рівненській області.