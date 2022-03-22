Українець своїми руками створює вражаючі позашляховики для армії (відео)

Саморобні баггі прості за конструкцією та підходять для транспортування провізії або медикаментів. ЗСУ потребують подібної техніки.

Підприємець із Чернівецької області Володимир Садик налагодив випуск баггі підвищеної прохідності. Позашляховики збирають для армії. Про це розповідає сюжет "Суспільного. Буковина".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Перший баггі збудували ще до війни заради забави, але з'ясувалося, що подібна техніка необхідна для ЗСУ. Авто прості за конструкцією, щоб їх можна було відремонтувати в польових умовах. У їхній основі лежить металевий каркас, а салон дуже спартанський.

[ + – ] Автомобілі оснащують старими двигунами ВАЗ Фото: Суспільне Буковина

Такий позашляховик важить всього 600 кг і оснащений невибагливим чотирициліндровим двигуном ВАЗ, розташованим ззаду. Він демонструє відмінну прохідність.

Автомобілі можна використовувати для швидкого підвезення снайперів на позиції або транспортування боєприпасів, провізії або медикаментів. Конструкцію баггі мають намір удосконалити, щоб можна було встановити ноші для поранених.

[ + – ] Собівартість одного баггі – 5000 доларів

"Якщо п'ять штук баггі зможуть хоча б підбити один БТР або вивезти когось, то це вже велика справа", — заявив Володимир Садик.

Важливо

Український трактор з танком на буксирі прославився на весь світ та став мемом в інтернеті (фото, відео)

Три баггі збираються збудувати за два тижні. Вартість одного такого авто – 5000 доларів. Гроші на них збирають волонтери, причому кожен баггі називають ім'ям мецената або організації, який сплатив за його створення. Першу машину вже відправлено на фронт.

Раніше Фокус повідомляв, що армії безплатно передали позашляхові автобуси, які не мають аналогів у світі. Створили їх українці.