Армії безплатно передали унікальні позашляхові автобуси української розробки (відео)

У Torsus Praetorian практично немає аналогів у світі. Він створений для тяжкого бездоріжжя.

Збройні сили України отримали три позашляхові автобуси Torsus Praetorian. Унікальну техніку передано захисникам України абсолютно безплатно. Про це повідомив засновник компанії Pulsar Expo (Вона випускає автобуси Torsus) Вахтанг Джукашвілі.

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За його словами, Torsus Praetorian надано в безплатне користування. Два з них експлуатуватимуться в Києві, а один – у Рівному. Раніше подібні автобуси вже купували для Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

[ + – ] Ціна одного Torsus Praetorian – 166 тис. євро

Torsus Praetorian випускають у Чехії, але його творці – це вихідці з України. Унікальний транспортний засіб практично не має аналогів у світі. Ціна Torsus Praetorian – від 166 тисяч євро.

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Позашляховий автобус розрахований на 36 пасажирів або 12 нош. Його кузов виконаний із композитних матеріалів, а тому йому не страшна корозія. Кліренс Torsus Praetorian значний – 389 мм: це дозволяє форсувати водні перешкоди глибиною до 90 см.

[ + – ] Два автобуси відправили до Києва, а один – у Рівне

Автобус побудований на агрегатах MAN – німецька компанія постачає 286-сильний турбодизель в повнопривідну трансмісію. Максимальна швидкість становить 117 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що корпорація "Богдан" передала ЗСУ й теробороні автомобільної техніки на 100 мільйонів гривень.

Також ми писали, що крім Praetorian, Torsus випускає позашляхові маршрутки та вантажівки Terrastorm.