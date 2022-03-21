Армии бесплатно передали уникальные внедорожные автобусы украинской разработки (видео)

У Torsus Praetorian практически нет аналогов в мире. Он создан для тяжелого бездорожья.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили три внедорожных автобуса Torsus Praetorian. Уникальная техника передана защитникам Украины абсолютно бесплатно. Об этом сообщил основатель компании Pulsar Expo (она выпускает автобусы Torsus) Вахтанг Джукашвили.

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По его словам, Torsus Praetorian предоставлены в бесплатное пользование. Два из них будут эксплуатироваться в Киеве, а один – в Ровно. Ранее подобные автобусы уже закупали для Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

[ + – ] Цена одного Torsus Praetorian - 166 тыс. евро

Torsus Praetorian выпускают в Чехии, но его создатели – выходцы из Украины. Уникальное транспортное средство практически не имеет аналогов в мире. Цена Torsus Praetorian – от 166 тыс. евро.

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Внедорожный автобус рассчитан на 36 пассажиров или 12 носилок. Его кузов выполнен из композитных материалов, а потому ему не страшна коррозия. Клиренс Torsus Praetorian внушительный – 389 мм: это позволяет форсировать водные преграды глубиной до 90 см.

[ + – ] Видео Torsus Praetorian: два автобуса отправили в Киев, а один - в Ровно

Автобус построен на агрегатах MAN – немецкая компания поставляет 286-сильный турбодизель и полноприводную трансмиссию. Максимальная скорость составляет 117 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что корпорация "Богдан" передала ВСУ и теробороне автомобильной техники на 100 миллионов гривен.

Также мы писали, что помимо Praetorian, Torsus выпускает внедорожные маршрутки и грузовики Terrastorm.