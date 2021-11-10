Украинцы спроектировали впечатляющий внедорожный грузовик для самых суровых условий
Torsus Terrastorm – коммерческая модель повышенной проходимости на базе Volkswagen Crafter. Разработали его украинские специалисты.
Линейку внедорожного Torsus Terrastorm пополнила грузовая версия. Предлагают ее в виде шасси, на которое могут монтироваться самые разные виды кузова. Об этом сообщает сайт Motor1.
Компания Torsus создана украинцами, но производит технику в Братиславе. Она прославилась благодаря внедорожному автобусу Praetorian, который уже закупили Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия. Презентация пассажирского варианта Torsus Terrastorm прошлап год назад в Киеве.
В основе Terrastorm лежит Volkswagen Crafter. Ему усилили раму, а над подвеской поработали специалисты, готовящие технику к ралли Дакар. Клиренс вырос до 250 мм, угол въезда – до 26 градусов, а съезда – до 20 градусов.
Автомобилю под силу броды глубиной до 82 см. Также комплектация включает 17-дюймовые внедорожные шины, лебедку и шноркель. Днище прикрыто металлическими пластинами.Важно
Torsus Terrastorm оснащают 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 140 и 177 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП, а полный привод дополнен блокировкой заднего дифференциала.
Torsus Terrastorm предлагают в вариантах с колесной базой 3640 и 4490 мм грузоподъемностью 3,5, 5 и 5,5 тонн. Можно выбрать двухдверную или четырехдверную кабину на 2-6 человек.
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