Украинцы спроектировали впечатляющий внедорожный грузовик для самых суровых условий

Torsus Terrastorm – коммерческая модель повышенной проходимости на базе Volkswagen Crafter. Разработали его украинские специалисты.

Линейку внедорожного Torsus Terrastorm пополнила грузовая версия. Предлагают ее в виде шасси, на которое могут монтироваться самые разные виды кузова. Об этом сообщает сайт Motor1.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Дорожный просвет увеличен до 250 мм Фото: Motor1.com

Компания Torsus создана украинцами, но производит технику в Братиславе. Она прославилась благодаря внедорожному автобусу Praetorian, который уже закупили Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия. Презентация пассажирского варианта Torsus Terrastorm прошлап год назад в Киеве.

В основе Terrastorm лежит Volkswagen Crafter. Ему усилили раму, а над подвеской поработали специалисты, готовящие технику к ралли Дакар. Клиренс вырос до 250 мм, угол въезда – до 26 градусов, а съезда – до 20 градусов.

[ + – ] Грузоподъемность Terrastorm - до 5,5 тонн Фото: Motor1.com

Автомобилю под силу броды глубиной до 82 см. Также комплектация включает 17-дюймовые внедорожные шины, лебедку и шноркель. Днище прикрыто металлическими пластинами.

Важно

Mondeo на максималках: первые фото нового конкурента Audi A6 и Lexus ES от Ford

Torsus Terrastorm оснащают 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 140 и 177 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП, а полный привод дополнен блокировкой заднего дифференциала.

[ + – ] Предложены версии вместимостью на 2-6 человек Фото: Motor1.com

Torsus Terrastorm предлагают в вариантах с колесной базой 3640 и 4490 мм грузоподъемностью 3,5, 5 и 5,5 тонн. Можно выбрать двухдверную или четырехдверную кабину на 2-6 человек.

Ранее Фокус рассказывал о самом невероятном Toyota Land Cruiser. Внедорожник переделали в шестиколесный пикап.