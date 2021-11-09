Обнаружен самый невероятный Toyota Land Cruiser: это шестиколесный пикап (видео)

Салон пикапа выполнен в стиле роскошных Rolls-Royce. В проект вложили около 300 тыс. долларов.

В Ираке выполнили впечатляющий тюнинг Toyota Land Cruiser 200. Популярный внедорожник стал шестиколесным пикапом в стиле знаменитого Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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[ + – ] Сзади появилась грузовая платформа Фото: Carakoom

Toyota Land Cruiser удлинили, что позволило добавить третью ось и грузовую платформу. Клиренс увеличен и установлены огромные внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain (для них пришлось расширить колесные арки). Также появились мощные стальные бамперы, лебедка, дополнительная диодная оптика и шноркель.

[ + – ] Подсветка салона имитирует звездное небо Фото: Carakoom

Салон Toyota Land Cruiser 6X6 постарались сделать роскошнее. Его перетянули дорогой кожей, а подсветка потолка в виде звездного неба подсмотрена у Rolls-Royce. Появились новые передние сиденья с электроприводом и вентиляцией, а для задних пассажиров установили съемные планшеты.

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Под капотом внедорожника остался стандартный 5,7-литровый V8 мощностью 388 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП. Примечательно, что, несмотря на индекс 6Х6 в названии, ведущими являются только четыре колеса из шести.

[ + – ] Тюнинг Toyota Land Cruiser обошелся в 300 тыс. долларов

Создали уникальный пикап Toyota Land Cruiser по заказу клиента из ОАЭ. Переделка автомобиля обошлась примерно в 300 тыс. долларов.

Ранее Фокус рассказывал про дорогой тюнинг Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник стоит свыше 100 тыс. долларов.