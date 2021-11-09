Электрокроссовер за $45 тысяч удивил рекордным запасом хода – 1000 км без подзарядки

Кроссовер GAC Aion LX поступит в продажу с начала 2022 года. Электрокар предложат в трех модификациях.

На автосалоне в Гуанчжоу презентуют новый GAC Aion LX. Электрический кроссовер поступит в продажу с 2022 года и будет весьма доступным – даже топовую версию оценили в 45 тыс. долларов. Вместе с тем, его запас хода больше, чем у любого другого электрокара в мире. Об этом сообщает Autoevolution.

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Китайский электромобиль GAC Aion LX в самой "дальнобойной" версии Plus проезжает 1008 км без подзарядки – на это не способны ни Tesla, ни даже новый Lucid Air. Добились такого результата за счет огромной батареи емкостью 144,4 кВт∙ч.

[ + – ] На тестах кроссовер проехал 900 км без подзарядки с включенным кондиционером Фото: autoevolution.com

В GAC решили на практике доказать, что характеристики электрокара не высосаны из пальца. В Китае устроили публичные тесты кроссовера и он проехал свыше 900 км на одном заряде с включенным кондиционером.

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Также предложат более доступные версии модели:

с батареей на 70 кВт∙ч (запас хода – 503 км)

с батареей на 93 кВт∙ч (запас хода – 650 км)

[ + – ] Комплектация GAC Aion LX довольно богатая Фото: autoevolution.com

Чтобы установить большую батарею, вариант Plus пришлось удлинить на 5 см по сравнению со стандартным GAC Aion LX – до 4,84 м. Масса электрокара выросла с 2180 до внушительных 2720 кг.

Электрический кроссовер GAC Aion LX оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с. Комплектация модели включает отделку салона кожей и алькантарой, виртуальную панель приборов, электропривод сидений, камеры кругового обзора, панорамную крышу и систему полуавтономного вождения.

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