Електрокросовер за $45 тисяч здивував рекордним запасом ходу – 1000 км без підзарядки

Кросовер GAC Aion LX надійде в продаж з початку 2022 року. Електрокар запропонують у трьох модифікаціях.

На автосалоні в Гуанчжоу презентують новий GAC Aion LX. Електричний кросовер надійде в продаж з 2022 року і буде досить доступним – навіть топову версію оцінили в 45 тис. доларів. Разом з тим, його запас ходу більший, ніж у будь-якого іншого електрокара у світі. Про це повідомляє Autoevolution.

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Китайський електромобіль GAC Aion LX в "далекобійній" версії Plus проїжджає 1008 км без підзарядки — на це не здатні ні Tesla, ні навіть новий Lucid Air. Досягнули такого результату за рахунок величезної батареї ємністю 144,4 кВт∙год.

[ + – ] На тестах кросовер проїхав 900 км без підзарядки з увімкненим кондиціонером Фото: autoevolution.com

У GAC вирішили практично довести, що характеристики електрокара не висмоктані з пальця. У Китаї влаштували публічні тести кросовера і він проїхав понад 900 км на одному заряді з увімкненим кондиціонером.

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Також запропонують доступніші версії моделі:

з батареєю на 70 кВт∙год (запас ходу – 503 км)

з батареєю на 93 кВт∙год (запас ходу – 650 км)

[ + – ] Комплектація GAC Aion LX досить багата Фото: autoevolution.com

Щоб встановити велику батарею, варіант Plus довелося подовжити на 5 см порівняно зі стандартним GAC Aion LX — до 4,84 м. Маса електрокара зросла з 2180 до 2720 кг.

Електричний кросовер GAC Aion LX оснащений двома двигунами загальною потужністю 408 к. с. та розганяється до 100 км/год за 3,9 с. Комплектація моделі включає оздоблення салону шкірою та алькантарою, віртуальну панель приладів, електропривід сидінь, камери кругового огляду, панорамний дах та систему напівавтономного водіння.

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