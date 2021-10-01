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Альтернатива Smart за $3000: представлений бюджетний електрокар від General Motors (відео)

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Фото: General Motors | Першу партію Nano EV присвятили мультфільму "Зоотрополіс"

Wuling Hong Guang Nano EV — новий бюджетний електрокар від дочірнього підприємства General Motors. Перші авто присвятили популярному мультфільму.

У Китаї презентували Wuling Hong Guang Nano EV. Мініатюрний міський електромобіль надходить у продаж за ціною всього від 3000 доларів. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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Перші авто присвятили мультфільму "Зоотрополіс" і прикрасили кузов зображеннями його героїв
Фото: General Motors

Nano EV — молодший брат Wuling Hong Guang Mini EV, який став найпопулярнішим автомобілем у світі в нинішньому році. Розробляли модель фахівці General Motors, адже американський концерн поряд із китайським SAIC є співвласником Wuling.

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Електрокар досягає всього 2,5 м у довжину
Фото: General Motors

Новий Wuling Nano EV — мініатюрний двомісний сітікар вагою всього 860 кг. За розмірами його можна порівняти зі Smart:

  • Довжина — 2497 мм
  • Ширина — 1526 мм
  • Висота — 1616 мм
  • Колісна база — 1600 мм
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Оздоблення салону розбавлене яскравими вставками
Фото: General Motors

Оздоблення салону розбавлене яскравими вставками. Базова версія отримала кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистему та цифрову панель приладів. За сидіннями передбачений невеликий багажник.

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Ззаду передбачений скромний багажник
Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Nano EV оснащений 32-сильним мотором і батареєю на 28 кВт∙год. Він здатний розвинути 100 км/год, а паспортний запас ходу досягає 300 км.

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Комплектація включає кондиціонер і аудіосистему
Фото: General Motors

Першими в продаж надійшли китайські електромобілі лімітованої серії. Присвятили їх мультфільму "Зоотрополіс" і прикрасили кузов зображеннями його героїв.

представлений бюджетний електрокар від General Motors відео

А не так давно Wuling представив ще й недорогий кросовер. Він розрахований на молоду аудиторію.