Альтернатива Smart за $3000: представлений бюджетний електрокар від General Motors (відео)

Wuling Hong Guang Nano EV — новий бюджетний електрокар від дочірнього підприємства General Motors. Перші авто присвятили популярному мультфільму.

У Китаї презентували Wuling Hong Guang Nano EV. Мініатюрний міський електромобіль надходить у продаж за ціною всього від 3000 доларів. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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[ + – ] Перші авто присвятили мультфільму "Зоотрополіс" і прикрасили кузов зображеннями його героїв Фото: General Motors

Nano EV — молодший брат Wuling Hong Guang Mini EV, який став найпопулярнішим автомобілем у світі в нинішньому році. Розробляли модель фахівці General Motors, адже американський концерн поряд із китайським SAIC є співвласником Wuling.

[ + – ] Електрокар досягає всього 2,5 м у довжину Фото: General Motors

Новий Wuling Nano EV — мініатюрний двомісний сітікар вагою всього 860 кг. За розмірами його можна порівняти зі Smart:

Довжина — 2497 мм

Ширина — 1526 мм

Висота — 1616 мм

Колісна база — 1600 мм

[ + – ] Оздоблення салону розбавлене яскравими вставками Фото: General Motors

Оздоблення салону розбавлене яскравими вставками. Базова версія отримала кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистему та цифрову панель приладів. За сидіннями передбачений невеликий багажник.

[ + – ] Ззаду передбачений скромний багажник Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Nano EV оснащений 32-сильним мотором і батареєю на 28 кВт∙год. Він здатний розвинути 100 км/год, а паспортний запас ходу досягає 300 км.

[ + – ] Комплектація включає кондиціонер і аудіосистему Фото: General Motors

Першими в продаж надійшли китайські електромобілі лімітованої серії. Присвятили їх мультфільму "Зоотрополіс" і прикрасили кузов зображеннями його героїв.

[ + – ] представлений бюджетний електрокар від General Motors відео

А не так давно Wuling представив ще й недорогий кросовер. Він розрахований на молоду аудиторію.