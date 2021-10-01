Альтернатива Smart за $3000: представлений бюджетний електрокар від General Motors (відео)
Wuling Hong Guang Nano EV — новий бюджетний електрокар від дочірнього підприємства General Motors. Перші авто присвятили популярному мультфільму.
У Китаї презентували Wuling Hong Guang Nano EV. Мініатюрний міський електромобіль надходить у продаж за ціною всього від 3000 доларів. Про це повідомляє сайт InsideEVs.
Nano EV — молодший брат Wuling Hong Guang Mini EV, який став найпопулярнішим автомобілем у світі в нинішньому році. Розробляли модель фахівці General Motors, адже американський концерн поряд із китайським SAIC є співвласником Wuling.
Новий Wuling Nano EV — мініатюрний двомісний сітікар вагою всього 860 кг. За розмірами його можна порівняти зі Smart:
- Довжина — 2497 мм
- Ширина — 1526 мм
- Висота — 1616 мм
- Колісна база — 1600 мм
Оздоблення салону розбавлене яскравими вставками. Базова версія отримала кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистему та цифрову панель приладів. За сидіннями передбачений невеликий багажник.
Електромобіль Wuling Nano EV оснащений 32-сильним мотором і батареєю на 28 кВт∙год. Він здатний розвинути 100 км/год, а паспортний запас ходу досягає 300 км.
Першими в продаж надійшли китайські електромобілі лімітованої серії. Присвятили їх мультфільму "Зоотрополіс" і прикрасили кузов зображеннями його героїв.
А не так давно Wuling представив ще й недорогий кросовер. Він розрахований на молоду аудиторію.