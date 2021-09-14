Найпопулярніший електромобіль на світі надійде в продаж за ціною $5000: новий електрокар від General Motors
У Китаї готуються запустити у виробництво новий електромобіль Wuling Hongguang Mini EV Long Range — дітище концернів General Motors і SAIC. Незабаром стане доступна і його європейська версія.
Модель користується величезним попитом і є найпопулярнішим електрокаром на світі. Щомісяця продається понад 30 тис. цих авто — більше, ніж Tesla Model 3. До кінця року планують випустити 400 тис. Mini EV.
Але поки електромобіль продається тільки в Китаї. Хоча незабаром стане доступна його європейська версія — її почнуть збирати в Латвії під назвою FreZe Nikrob.
Варіант Long Range зовні відрізняється від стандартного Wuling Hongguang Mini EV дизайном передньої та задньої оптики. Він на 70 мм довший, але все одно дуже компактний — 2997 мм. Збільшені розміри додали більше місця заднім пасажирам.Важливо
Втім, головною метою розробників було знайти місце для поліпшеної силової установки. Китайський електрокар отримав потужніший 41-сильний мотор і батарею ємністю 26 кВт∙год. А його запас ходу зріс до 300 км (за циклом NEDC).
Очікується, що новий Wuling Hongguang Mini EV Long Range коштуватиме в еквіваленті 5000 доларів, тобто не подорожчає в порівнянні зі стандартною моделлю.
Справа в тому, що він підпадає під китайські урядові субсидії — вони поширюються на електрокари з запасом ходу не менше 300 км.
Нещодавно Фокус повідомляв про те, що новий український електромобіль виїхав на дороги, а ось автомобіль від Apple доведеться почекати.