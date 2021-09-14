Найпопулярніший електромобіль на світі надійде в продаж за ціною $5000: новий електрокар від General Motors

У Китаї готуються запустити у виробництво новий електромобіль Wuling Hongguang Mini EV Long Range — дітище концернів General Motors і SAIC. Незабаром стане доступна і його європейська версія.

Модель користується величезним попитом і є найпопулярнішим електрокаром на світі. Щомісяця продається понад 30 тис. цих авто — більше, ніж Tesla Model 3. До кінця року планують випустити 400 тис. Mini EV.

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Але поки електромобіль продається тільки в Китаї. Хоча незабаром стане доступна його європейська версія — її почнуть збирати в Латвії під назвою FreZe Nikrob.

[ + – ] Wuling Hongguang Mini EV вже став найпопулярнішим електромобілем на світі Фото: CarNewsChina

Варіант Long Range зовні відрізняється від стандартного Wuling Hongguang Mini EV дизайном передньої та задньої оптики. Він на 70 мм довший, але все одно дуже компактний — 2997 мм. Збільшені розміри додали більше місця заднім пасажирам.

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Втім, головною метою розробників було знайти місце для поліпшеної силової установки. Китайський електрокар отримав потужніший 41-сильний мотор і батарею ємністю 26 кВт∙год. А його запас ходу зріс до 300 км (за циклом NEDC).

[ + – ] Запас ходу електрокара виріс до 300 км Фото: CarNewsChina

Очікується, що новий Wuling Hongguang Mini EV Long Range коштуватиме в еквіваленті 5000 доларів, тобто не подорожчає в порівнянні зі стандартною моделлю.

Справа в тому, що він підпадає під китайські урядові субсидії — вони поширюються на електрокари з запасом ходу не менше 300 км.

Нещодавно Фокус повідомляв про те, що новий український електромобіль виїхав на дороги, а ось автомобіль від Apple доведеться почекати.