В Україні презентовано новий електричний кросовер Volvo XC40 Recharge з запасом ходу в 539 км
Новий повнопривідний електричний кросовер Volvo XC40 Recharge розвиває 408 к.с. і 660 Нм, розганяється до "сотні" за 4,9 секунди і готовий проїжджати до 539 км, а його ціна в Україні від 48 230 євро.
Новий електричний кросовер є першим автомобілем компанії, який має мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з Google Assistant. Таким чином, користуватися всіма вбудованими сервісами Google можна навіть при відсутності смартфона, а управляти ними голосом через команду "Hey, Google".
І неважливо, що ви при цьому просите — відкрити люк або прокласти маршрут до найближчого ресторану. А оновлення програмного забезпечення відбувається "по повітрю".
Інша цікава особливість Volvo XC40 Recharge — відсутність кнопки запуску і виключення силової установки. Щоб почати рух досить пересунути важіль трансмісії, а варто після зупинки відкрити водійські двері, як силова установка вимикається.
Новий електричний кросовер приводиться в рух двома електромоторами розташованими на передній і задній вісях, які розвивають 204 к.с. і 330 Нм кожен: сумарний показник — 408 к.с. і 660 Нм.
Літій-іонна батарея ємністю 78 кВт ∙ год дозволяє Volvo XC40 Recharge проїжджати в міському циклі 539-519 км, а в комбінованому — 418-400 км (WLTP). Цікаво, що електромобіль повідомляє водієві залишковий пробіг не в кілометрах, а у відсотках заряду батареї що залишилися. На станції швидкої зарядки заповнити 80% заряду батареї можна за 40 хв постійним струмом до 150 кВт.
До 100 км/год такий повнопривідний електромобіль розганяється менш ніж за 5 секунд, а для кращої реалізації тяги при розгоні задні колеса у нього ширше. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/ч.
Електричним кросовером Вольво можна управляти за допомогою функції "одна педаль". У цьому випадки водій практично не вдається до штатної гальмівній системі, так як автомобіль сповільнюється максимально ефективно, варто відпустити педаль газу.
Регламент обслуговування Volvo XC40 Recharge становить 30 000 км або 2 роки, але перші три роки ТО безкоштовне. Гарантія на батарею становить 8 років або 100 000 км.
В Україні новий Volvo XC40 Recharge доступний в двох комплектаціях:
- Plus — 48 230 євро
- Pro — 52 480 евро
А в списку опцій значаться 20 або 21-дюймові колісні диски, тонування стекол і кабель швидкої зарядки.
До кінця року в Україні планують продати 125 електричних Volvo XC40 Recharge, причому 40 з них вже передплачені.
Найближчим часом Фокус планує зробити огляд і провести повноцінний тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Україні. Як раніше ми вже перевірили те, як далеко проїде Nissan Leaf без підзарядки, якщо не економити.
А тим часом, як ринок електромобілів в Україні зростає, показали першу Tesla з бензиновим мотором, та ще й дешевше на 10 000 євро.