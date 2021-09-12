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В Україні презентовано новий електричний кросовер Volvo XC40 Recharge з запасом ходу в 539 км

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Volvo XC40 Recharge, електричний кросовер, презентація в Україні
Фото: Дмитрий Чабан | Сорок Volvo XC40 Recharge в Україні вже передплачені

Новий повнопривідний електричний кросовер Volvo XC40 Recharge розвиває 408 к.с. і 660 Нм, розганяється до "сотні" за 4,9 секунди і готовий проїжджати до 539 км, а його ціна в Україні від 48 230 євро.

Новий електричний кросовер є першим автомобілем компанії, який має мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з Google Assistant. Таким чином, користуватися всіма вбудованими сервісами Google можна навіть при відсутності смартфона, а управляти ними голосом через команду "Hey, Google".

електричний кросовер, екстер'єр Volvo XC40 Recharge
Дорожній просвіт електричної модифікації зменшився з 211 (у класичного ХС40) до 176 мм
Фото: Дмитрий Чабан

І неважливо, що ви при цьому просите — відкрити люк або прокласти маршрут до найближчого ресторану. А оновлення програмного забезпечення відбувається "по повітрю".

Інша цікава особливість Volvo XC40 Recharge — відсутність кнопки запуску і виключення силової установки. Щоб почати рух досить пересунути важіль трансмісії, а варто після зупинки відкрити водійські двері, як силова установка вимикається.

Volvo XC40 Recharge це перший автомобіль компанії, який має мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з Google Assistant
Volvo XC40 Recharge це перший автомобіль компанії, який має мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з Google Assistant
Фото: Дмитрий Чабан
На відміну від інших XC40, електрична модифікація не має запасного колеса, тільки комплект для ремонту проколу
На відміну від інших XC40, електрична модифікація не має запасного колеса, тільки комплект для ремонту проколу
Фото: Дмитрий Чабан
Пол багажника легко прибрати або перетворити в розділовий бар'єр з додатковими гачками — дуже зручно і практично
Пол багажника легко прибрати або перетворити в розділовий бар'єр з додатковими гачками — дуже зручно і практично
Фото: Дмитрий Чабан
Volvo XC40 Recharge це перший автомобіль компанії, який має мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з Google Assistant
На відміну від інших XC40, електрична модифікація не має запасного колеса, тільки комплект для ремонту проколу
Пол багажника легко прибрати або перетворити в розділовий бар'єр з додатковими гачками — дуже зручно і практично

Новий електричний кросовер приводиться в рух двома електромоторами розташованими на передній і задній вісях, які розвивають 204 к.с. і 330 Нм кожен: сумарний показник — 408 к.с. і 660 Нм.

Літій-іонна батарея ємністю 78 кВт ∙ год дозволяє Volvo XC40 Recharge проїжджати в міському циклі 539-519 км, а в комбінованому — 418-400 км (WLTP). Цікаво, що електромобіль повідомляє водієві залишковий пробіг не в кілометрах, а у відсотках заряду батареї що залишилися. На станції швидкої зарядки заповнити 80% заряду батареї можна за 40 хв постійним струмом до 150 кВт.

електричний кросовер, екстер'єр Volvo XC40 Recharge
Одне з небагатьох нагадувань, що перед нами не просто Вольво ХС40, а електричний Volvo XC40 Recharge
Фото: Дмитрий Чабан

До 100 км/год такий повнопривідний електромобіль розганяється менш ніж за 5 секунд, а для кращої реалізації тяги при розгоні задні колеса у нього ширше. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/ч.

Електричним кросовером Вольво можна управляти за допомогою функції "одна педаль". У цьому випадки водій практично не вдається до штатної гальмівній системі, так як автомобіль сповільнюється максимально ефективно, варто відпустити педаль газу.

електричний кросовер, шильдик Volvo XC40 Recharge
Всі кросовери мають два електродвигуни, що забезпечує Volvo XC40 Recharge повний привід
Фото: Дмитрий Чабан

Регламент обслуговування Volvo XC40 Recharge становить 30 000 км або 2 роки, але перші три роки ТО безкоштовне. Гарантія на батарею становить 8 років або 100 000 км.

В Україні новий Volvo XC40 Recharge доступний в двох комплектаціях:

  • Plus — 48 230 євро
  • Pro — 52 480 евро

А в списку опцій значаться 20 або 21-дюймові колісні диски, тонування стекол і кабель швидкої зарядки.

електричний кросовер, екстер'єр Volvo XC40 Recharge
Найпростіше електричну версію Вольво ХС40 дізнаєтесь по відсутності класичної решітки радіатора
Фото: Дмитрий Чабан
електричний кросовер, екстер'єр Volvo XC40 Recharge
Всі Volvo XC40 Recharge в Україні мають 2-кольорове забарвлення кузова
Фото: Дмитрий Чабан

До кінця року в Україні планують продати 125 електричних Volvo XC40 Recharge, причому 40 з них вже передплачені.

Найближчим часом Фокус планує зробити огляд і провести повноцінний тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Україні. Як раніше ми вже перевірили те, як далеко проїде Nissan Leaf без підзарядки, якщо не економити.

А тим часом, як ринок електромобілів в Україні зростає, показали першу Tesla з бензиновим мотором, та ще й дешевше на 10 000 євро.