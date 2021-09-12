В Україні презентовано новий електричний кросовер Volvo XC40 Recharge з запасом ходу в 539 км

Новий повнопривідний електричний кросовер Volvo XC40 Recharge розвиває 408 к.с. і 660 Нм, розганяється до "сотні" за 4,9 секунди і готовий проїжджати до 539 км, а його ціна в Україні від 48 230 євро.

Новий електричний кросовер є першим автомобілем компанії, який має мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з Google Assistant. Таким чином, користуватися всіма вбудованими сервісами Google можна навіть при відсутності смартфона, а управляти ними голосом через команду "Hey, Google".

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[ + – ] Дорожній просвіт електричної модифікації зменшився з 211 (у класичного ХС40) до 176 мм Фото: Дмитрий Чабан

І неважливо, що ви при цьому просите — відкрити люк або прокласти маршрут до найближчого ресторану. А оновлення програмного забезпечення відбувається "по повітрю".

Інша цікава особливість Volvo XC40 Recharge — відсутність кнопки запуску і виключення силової установки. Щоб почати рух досить пересунути важіль трансмісії, а варто після зупинки відкрити водійські двері, як силова установка вимикається.

[ + – ] Volvo XC40 Recharge це перший автомобіль компанії, який має мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з Google Assistant Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] На відміну від інших XC40, електрична модифікація не має запасного колеса, тільки комплект для ремонту проколу Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Пол багажника легко прибрати або перетворити в розділовий бар'єр з додатковими гачками — дуже зручно і практично Фото: Дмитрий Чабан

Новий електричний кросовер приводиться в рух двома електромоторами розташованими на передній і задній вісях, які розвивають 204 к.с. і 330 Нм кожен: сумарний показник — 408 к.с. і 660 Нм.

Літій-іонна батарея ємністю 78 кВт ∙ год дозволяє Volvo XC40 Recharge проїжджати в міському циклі 539-519 км, а в комбінованому — 418-400 км (WLTP). Цікаво, що електромобіль повідомляє водієві залишковий пробіг не в кілометрах, а у відсотках заряду батареї що залишилися. На станції швидкої зарядки заповнити 80% заряду батареї можна за 40 хв постійним струмом до 150 кВт.

[ + – ] Одне з небагатьох нагадувань, що перед нами не просто Вольво ХС40, а електричний Volvo XC40 Recharge Фото: Дмитрий Чабан

До 100 км/год такий повнопривідний електромобіль розганяється менш ніж за 5 секунд, а для кращої реалізації тяги при розгоні задні колеса у нього ширше. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/ч.

Електричним кросовером Вольво можна управляти за допомогою функції "одна педаль". У цьому випадки водій практично не вдається до штатної гальмівній системі, так як автомобіль сповільнюється максимально ефективно, варто відпустити педаль газу.

[ + – ] Всі кросовери мають два електродвигуни, що забезпечує Volvo XC40 Recharge повний привід Фото: Дмитрий Чабан

Регламент обслуговування Volvo XC40 Recharge становить 30 000 км або 2 роки, але перші три роки ТО безкоштовне. Гарантія на батарею становить 8 років або 100 000 км.

В Україні новий Volvo XC40 Recharge доступний в двох комплектаціях:

Plus — 48 230 євро

Pro — 52 480 евро

А в списку опцій значаться 20 або 21-дюймові колісні диски, тонування стекол і кабель швидкої зарядки.

[ + – ] Найпростіше електричну версію Вольво ХС40 дізнаєтесь по відсутності класичної решітки радіатора Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Всі Volvo XC40 Recharge в Україні мають 2-кольорове забарвлення кузова Фото: Дмитрий Чабан

До кінця року в Україні планують продати 125 електричних Volvo XC40 Recharge, причому 40 з них вже передплачені.

Найближчим часом Фокус планує зробити огляд і провести повноцінний тест-драйв Volvo XC40 Recharge в Україні. Як раніше ми вже перевірили те, як далеко проїде Nissan Leaf без підзарядки, якщо не економити.

А тим часом, як ринок електромобілів в Україні зростає, показали першу Tesla з бензиновим мотором, та ще й дешевше на 10 000 євро.