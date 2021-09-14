Черга за Apple Car: презентація iPhone 13 сьогодні, а перший автомобіль від Apple треба почекати

Автомобіль від Apple може з'явитися в 2025-2026 роках. Це буде самостійна розробка американського IT-гіганта, а власники зможуть ділитися своїми Apple Car за допомогою цифрових ключів.

Перша інформація про те, що корпорація Apple починає розробляти власний електромобіль з'явилася ще в 2014 році. Після цього проєкт "заморожували", потім були розмови про його відродження і навіть переговори з провідними автовиробниками.

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[ + – ] Не знайшовши спільної мови з автомобільними корпораціями, IT-гігант вирішив розробляти Apple Car самостійно Фото: Facebook/ICar - Apple Car

Але, такі автомобільні гіганти як Hyundai/Kia, Nissan, Magna і Toyota не зацікавилися подібною співпрацею. І виробник популярних у всьому світі гаджетів і програмного забезпечення повернувся до плану "А" — створити електромобіль своїми силами.

[ + – ] Можливо, власники Apple Car зможуть навіть ділитися своїми автомобілями, використовуючи одноразові цифрові ключі Фото: Facebook/ICar - Apple Car

Автомобільний ринок семимильними кроками йде до повної електричної мобільності та автономного кермування. І такого IT-гігантові тут і карти в руки. Очікується, що Apple розробить високотехнологічний електромобіль з можливістю автономного кермування.

При цьому, власники Apple Car зможуть навіть ділитися своїми автомобілями, використовуючи одноразові цифрові ключі. У всякому випадку, як повідомляє ресурс Gizmochina, компанія Apple зареєструвала кілька патентів, що описують цю та інші концепції управління новими автомобілями компанії.

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За відомостями корейського видання Maeil Business Newspaper, наразі в компанії Apple взялися за відновлення центру розробки транспортних засобів і підготовки необхідних документів для роботи з постачальниками. Є і кандидатура розробника. Ним, за даними Bloomberg, стане Ульріх Кранц.

Раніше він очолював підрозділ BMW та EV, де займався розробкою серійного електромобіля BMW i3. Так само він був співзасновником каліфорнійського електромобільного стартапу Canoo і деякий час був головним технічним директором компанії Faraday Future.

[ + – ] Деякі ескізи виглядають досить реалістично... Фото: topspeed.com [ + – ] ...а деякі досить футуристично Фото: Facebook/ICar - Apple Car

Передбачається, що "яблучній" корпорації знадобиться майже чотири роки для виведення на ринок власного автомобіля. А поки ж співзасновник Apple оголосив про створення приватної космічної компанії.