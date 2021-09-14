Співзасновник Apple оголосив про створення приватної космічної компанії

Стів Возняк пообіцяв, що його компанія Privateer Space відрізнятиметься від інших.

Стів Возняк створив космічну компанію під назвою Privateer Space. Співзасновник Apple днями оголосив про це. На жаль, крім обіцянки, що його компанія "відрізнятиметься від інших", більше Возняк не повідомив жодних подробиць. У компанії обіцяють все розповісти найближчим часом, пише engadget.com.

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В YouTube навіть з'явився спеціальний ролик присвячений Privateer Space. У ньому говориться, що співзасновником компанії став колишній інженер Apple Алекс Філдінг.

Це не перший досвід співпраці двох колишніх колег по "яблуку". Ще в 2002 році Возняк і Філдінг створили компанію Wheels of Zeus, яка працювала над смарт-тегами GPS. Пізніше Возняк входив до складу ради директорів компанії Ripcord Networks, робототехнічного стартапу, який заснував Філдінг у 2006 році.

У компанії Privateer Space, заявили, що більше інформації про стартап можна буде отримати під час технічної конференції AMOS у Мауї, Гаваї цього тижня.

Стів Возняк і компанія готуються вступити в "битву за космос", але на цьому ринку вже домінують мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос і Річард Бренсон.

Стівену Гері Возняку 11 серпня виповнився 71 рік. Американський інженер-електронник, розробник першого комерційно успішного персонального комп'ютера був співзасновником разом зі Стівом Джобсом компанії Apple Computer.

У 1971 році Возняк розробив "Blue Box", пристрій для фрікінгу (злому телефонної мережі без оплати міжміських дзвінків), який він навіть продавав.

Працюючи стажистом-інженером у Hewlett-Packard, Возняк у 1976 році спроєктував свій власний мікрокомп'ютер із використанням нового мікропроцесора, але компанія не була зацікавлена в його розробці й Джобс запропонував Возняку працювати разом.

Коли в 1980 році ринкова вартість Apple перевищила 1 мільярд доларів, акції Возняка в компанії миттєво зробили його мультимільйонером.

Хоча Возняк вийшов на пенсію після відходу з Apple, він продовжував йти в ногу з комп'ютерним світом, фінансуючи різні комерційні підприємства й іноді виступаючи як радник або член правління в різних компаніях.

У 2006 році Возняк опублікував свою автобіографію.