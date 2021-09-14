Соучредитель Apple объявил о создании частной космической компании

Стив Возняк пообещал, что его компания Privateer Space будет отличаться от других.

Стив Возняк создал космическую компанию под названием Privateer Space. Соучредитель Apple объявил об этом на днях. К сожалению, кроме обещания, что его компания будет "отличаться от других", больше Возняк не сообщил никаких подробностей. В компании обещают все рассказать в ближайшее время, пишет engadget.com

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В YouTube даже появился специальный ролик посвященный Privateer Space. В нем говорится, что сооснователем компании стал бывший инженер Apple Алекс Филдинг.

Это не первый опыт сотрудничества двух бывших коллег по "яблоку". Еще в 2002 году Возняк и Филдинг создали компанию Wheels of Zeus, которая работала над смарт-тегами GPS. Позже Возняк входил в состав совета директоров компании Ripcord Networks, робототехнического стартапа, который основал Филдинг в 2006 году.

В компании Privateer Space, заявили, что больше информации о стартапе можно будет получить во время технической конференции AMOS в Мауи, Гавайи на этой неделе.

Стив Возняк и компания готовятся вступить в "битву за космос", но на этом рынке уже доминируют миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон.

Стивену Гэри Возняку 11 августа исполнился 71 год. Американский инженер-электронщик, разработчик первого коммерчески успешного персонального компьютера был соучредителем вместе со Стивом Джобсом компании Apple Computer.

В 1971 году Возняк разработал "Blue Box", устройство для фрикинга (взлома телефонной сети без оплаты междугородных звонков), которое он даже продавал.

Работая стажером-инженером в Hewlett-Packard, Возняк в 1976 году спроектировал свой собственный микрокомпьютер с использованием нового микропроцессора, но компания не была заинтересована в его разработке и Джобс предложил Возняку работать вместе.

Когда в 1980 году рыночная стоимость Apple превысила 1 миллиард долларов, акции Возняка в компании мгновенно сделали его мультимиллионером.

Хотя Возняк вышел на пенсию после ухода из Apple, он продолжал идти в ногу с компьютерным миром, финансируя различные коммерческие предприятия и иногда выступая в качестве советника или члена правления в различных компаниях.

В 2006 году Возняк опубликовал свою автобиографию.