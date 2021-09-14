Очередь за Apple Car: презентация iPhone 13 сегодня, а первый автомобиль от Apple надо подождать
Автомобиль от Apple может появиться в 2025-2026 годах. Это будет самостоятельная разработка американского IT-гиганта, а владельцы смогут делиться своими Apple Car при помощи цифровых ключей.
Первая информация о том, что корпорация Apple начинает разрабатывать собственный электромобиль появилась еще в 2014 году. После этого проект "замораживали", затем были разговоры о его возрождении и даже переговоры с ведущими автопроизводителями.
Но, такие автомобильные гиганты как Hyundai/Kia, Nissan, Magna и Toyota не заинтересовались подобным сотрудничеством. И производитель популярных во всем мире гаджетов и программного обеспечения вернулся к плану "А" — создать электромобиль своими силами.
Автомобильный рынок семимильными шагами идет к полной электрической мобильности и автономному вождению. И такому IT-гиганту тут и карты в руки. Ожидается, что Apple разработает высокотехнологичный электромобиль с возможностью автономного вождения.
При этом, владельцы Apple Car смогут даже делиться своими автомобилями, используя одноразовые цифровые ключи. Во всяком случаи, как сообщает ресурс Gizmochina, компания Apple зарегистрировала несколько патентов, описывающих эту и другие концепции управления новыми автомобилями компании.
По сведениям корейского издания Maeil Business Newspaper, на данный момент в компании Apple занялись восстановлением центра разработки транспортных средств и подготовкой необходимых документов для работы с поставщиками. Есть и кандидатура разработчика. Им, по данным Bloomberg, станет Ульрих Кранц.
Ранее он возглавлял подразделение BMW i EV, где занимался разработкой серийного электромобиля BMW i3. Так же он был соучредителем калифорнийского электромобильного стартапа Canoo и некоторое время являлся главным техническим директором компании Faraday Future.
Предполагается, что "яблочной" корпорации понадобится около четырех лет для вывода на рынок собственного автомобиля. А пока же соучредитель Apple объявил о создании частной космической компании.