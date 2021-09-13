Українець за рік побудував електромобіль із дерева своїми руками (відео)

Житель Вараш (Рівненська область) Андрій Буткевич створив невеликий електромобіль із сонячними батареями, системою рекуперації і камерою заднього виду. Своє творіння він назвав МЕМ-01.

Триколісний МЕМ-01 побудований з екологічно чистих матеріалів. Зокрема, його кузов практично повністю зроблений з дерева. Електромотор потужністю 2 к. с. дозволяє розганятися до 35 км/год. Передбачена система рекуперації енергії під час гальмування, а на даху встановлені сонячні панелі.

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[ + – ] Саморобний електромобіль МЕМ-01

Салон розрахований на двох осіб із невеликим багажем або ж на водія і 100 кг вантажу. Цього достатньо, щоб, наприклад, з'їздити за покупками. Кермо з ручним гальмом запозичене у велосипеда, а показники приладів виведені на невеликий дисплей. Є і камера заднього виду.

Андрій Буткевич із дитинства конструював різні механізми, а зараз працює інженером на Рівненській АЕС. Як повідомляє телеканал "Енергоатом", електромобіль він побудував приблизно за рік.

[ + – ] Настільки малопотужному транспортному засобу не потрібна реєстрація Фото: пресцентр Рівненської АЕС

Незважаючи на пропозиції продати електромобіль, Андрій Буткевич хоче залишити авто у себе. У його планах — доробка конструкції МЕМ-01.

У той час, поки українські умільці будують електромобілі, в спочатку електричну Tesla ставлять бензиновий мотор.

А компанія BMW показала своє бачення автомобіля з екологічно чистих матеріалів.