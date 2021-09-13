Новый украинcкий электромобиль выехал на дороги (видео)

Житель Вараша (Ровенская область) Андрей Буткевич создал небольшой электромобиль с солнечными батареями, системой рекуперации и камерой заднего вида. Свое творение он назвал МЭМ-01.

Трехколесный МЭМ-01 построен из экологически чистых материалов. В частности, его кузов практически полностью выполнен из дерева. Электромотор мощностью 2 л. с. позволяет разгоняться до 35 км/ч. Предусмотрена система рекуперации энергии при торможении, а на крыше установлены солнечные панели.

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[ + – ] Самодельный электромобиль МЭМ-01

Салон рассчитан на двоих человек с небольшим багажом либо же на водителя и 100 кг груза. Этого достаточно, чтобы, например, съездить за покупками. Руль с ручным тормозом позаимствован у велосипеда, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. Есть и камера заднего вида.

Андрей Буткевич с детства конструировал различные механизмы, а сейчас работает инженером на Ровенской АЭС. Как сообщает телеканал "Энергоатом", электромобиль он построил примерно за год.

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Несмотря на предложения продать электромобиль, Андрей Буткевич хочет оставить авто у себя. В его планах – доработка конструкции МЭМ-01.

В то время, пока украинские умельцы строят электромобили, в изначально электрическую Tesla ставят бензиновый мотор.

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