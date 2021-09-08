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BMW показали концепт автомобиля из мусора (видео)

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Концепт-кар, BMW, электромобиль,
Концепт-кар BMW на 30% сделан из мусора

Новый концепт BMW i Vision Circular, показанный на Международном автосалоне IAA MOBILITY 2021 в Мюнхене, на 30% сделан из мусора.

Компактный электромобиль BMW i Vision Circular скорее всего показывает не то, как вскоре могут выглядеть городские автомобиль BMW, а из чего они будут сделаны. И служит для обкатки решений, которые будут использоваться на электромобилях BMW в будущем.

Фото: BMW

Несмотря на столь футуристическую внешность, дизайнеры постарались сохранить фамильные элементы BMW. Так, в форме окон задних дверей читается изгиб Хофмайстера, а переднюю часть концепта венчают крупные "ноздри", которые протянулись во всю ширину кузова.

BMW концепт, концепт-кар. мюнхенский автосалон, IAA MOBILITY 2021
Переднюю часть концепта венчают крупные "ноздри"
Фото: BMW
BMW концепт, концепт-кар. мюнхенский автосалон, IAA MOBILITY 2021
В форме окон задних дверей читается изгиб Хофмайстера
Фото: BMW

Длина автомобиля около четырех метров. Двери Vision Circular распахиваются в разные стороны, открывая широкий проем без центральной стойки и удобный доступ в 4-местный салон.

BMW концепт, концепт-кар. мюнхенский автосалон, IAA MOBILITY 2021
Широкий проем без центральной стойки и удобный доступ в 4-местный салон
Фото: BMW

Впрочем, главная миссия BMW i Vision Circular продемонстрировать использование вторсырья для строительства автомобилей. Так, 30% деталей концепта, включая алюминиевые панели кузова и пластиковую отделку салона, сделаны буквально из мусора. И в будущем, их количество может увеличиться до 50%.

BMW i Vision Circular

Кроме этого, конструкция предполагает последующее повторное использование материалов. Например, тяговая батарея может быть переработана на 100%.

Впрочем, ряд деталей просто получают вторую жизнь. Например, шайбы системы iDrive с BMW iX превратились в плафоны освещения задней части салона.

Интерьер BMW, салон, передняя панель, торпедо
Фото: BMW
передние сиденья БМВ, передние сиденья BMW
Фото: BMW
задний ряд БМВ, задний ряд BMW
Фото: BMW
Интерьер BMW, салон, передняя панель, торпедо
передние сиденья БМВ, передние сиденья BMW
задний ряд БМВ, задний ряд BMW

Кроме этого, Vision Circular демонстрирует, насколько просто можно избавиться от многих деталей, которые тоже требуют сырья на изготовление и затрат на производство.

BMW концепт, концепт-кар. мюнхенский автосалон, IAA MOBILITY 2021
Фото: BMW

Логотипы BMW на кузове сделаны гравировкой, а все кнопки на передней панели в салоне заменил один большой сенсорный экран. Приборы проецируются на лобовое стекло. Точно также, как в еще одном концепте — Volkswagen ID. Life, о котором мы недавно рассказывали.