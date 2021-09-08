BMW показали концепт автомобиля из мусора (видео)

Новый концепт BMW i Vision Circular, показанный на Международном автосалоне IAA MOBILITY 2021 в Мюнхене, на 30% сделан из мусора.

Компактный электромобиль BMW i Vision Circular скорее всего показывает не то, как вскоре могут выглядеть городские автомобиль BMW, а из чего они будут сделаны. И служит для обкатки решений, которые будут использоваться на электромобилях BMW в будущем.

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Фото: BMW

Несмотря на столь футуристическую внешность, дизайнеры постарались сохранить фамильные элементы BMW. Так, в форме окон задних дверей читается изгиб Хофмайстера, а переднюю часть концепта венчают крупные "ноздри", которые протянулись во всю ширину кузова.

[ + – ] Переднюю часть концепта венчают крупные "ноздри" Фото: BMW [ + – ] В форме окон задних дверей читается изгиб Хофмайстера Фото: BMW

Длина автомобиля около четырех метров. Двери Vision Circular распахиваются в разные стороны, открывая широкий проем без центральной стойки и удобный доступ в 4-местный салон.

[ + – ] Широкий проем без центральной стойки и удобный доступ в 4-местный салон Фото: BMW

Впрочем, главная миссия BMW i Vision Circular продемонстрировать использование вторсырья для строительства автомобилей. Так, 30% деталей концепта, включая алюминиевые панели кузова и пластиковую отделку салона, сделаны буквально из мусора. И в будущем, их количество может увеличиться до 50%.

[ + – ] BMW i Vision Circular

Кроме этого, конструкция предполагает последующее повторное использование материалов. Например, тяговая батарея может быть переработана на 100%.

Впрочем, ряд деталей просто получают вторую жизнь. Например, шайбы системы iDrive с BMW iX превратились в плафоны освещения задней части салона.

Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW

Кроме этого, Vision Circular демонстрирует, насколько просто можно избавиться от многих деталей, которые тоже требуют сырья на изготовление и затрат на производство.

Фото: BMW

Логотипы BMW на кузове сделаны гравировкой, а все кнопки на передней панели в салоне заменил один большой сенсорный экран. Приборы проецируются на лобовое стекло. Точно также, как в еще одном концепте — Volkswagen ID. Life, о котором мы недавно рассказывали.