Новый Volkswagen за 20-25 тыс. евро с кинотеатром в салоне
На автосалоне IAA в Мюнхене компания Volkswagen показала концепт Volkswagen ID. Life. Он дает представление, в каком направлении будут двигаться разработки компактного городского и сравнительно недорого электрического кроссовера.
Концепт Volkswagen ID. Life представляет собой 5-дверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом. Он обеспечивает высокую "городскую" посадку, а длина машинки около 4 метров обещает хорошую маневренность.
Volkswagen ID. Life базируется на новой модульной платформы MEB. Пока она предназначена для заднеприводных моделей с независимой задней подвеской. Но, для недорогих моделей, электродвигатель расположат спереди, привод будет передний, а сзади установят простую балку.
Для концепта заявлены довольно серьезные показатели мощности электромотора (234 л.с.) и разгона до 100 км/ч (6,9 с.). Впрочем, серийные версии наверняка будут демонстрировать более скромные показатели. 400 км пробега по циклу WLTP машинке должна обеспечить батарея емкостью 57 кВт∙ч.
Конечно, на пути к серийному производству Volkswagen ID. Life претерпит не одно изменение. Например, сейчас разъем для зарядки находится прямо в переднем багажнике, а это значит, что во время процесса зарядки отсек будет открыт. На серийной машине такого явно не допустят.
Интерьер концепта отличается минимализмом, здесь нет даже привычных нам экранов. Все показания приборов, картинки с камер заднего вида и другая информация должна вводиться прямо на лобовое стекло или на подключенный смартфон. А управление трансмиссией, дворниками и указателями поворотов происходит через сенсорную панель на руле.
Еще одна замаскирована под "деревянную" отделку передней панели. Через нее можно управлять фарами и системой климат-контроля. Но, главная "фишка" интерьера Volkswagen ID. Life, это возможность превратить салон в кинозал.
Проекционный экран вытягивается из передней панели и крепится к верхней кромке лобового стекла. Цельная спинка переднего дивана ложиться вперед и на нее можно положить ноги, удобно устроившись на заднем ряду с ведерком попкорна. Интересно, доживет ли подобное решение до серийного производства?
Ранее Volkswagen показал новый электрический кроссовер ID.5 GTX, который построен на той же самой базе, что и модели ID.3 и ID.4, а также родственные Cupra Born, Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.
Соответственно, на этой же платформе базируется и только готовящийся выйти на рынок купеобразный электрический кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV, о котором Фокус сообщал совсем недавно.