Новый Volkswagen за 20-25 тыс. евро с кинотеатром в салоне

На автосалоне IAA в Мюнхене компания Volkswagen показала концепт Volkswagen ID. Life. Он дает представление, в каком направлении будут двигаться разработки компактного городского и сравнительно недорого электрического кроссовера.

Концепт Volkswagen ID. Life представляет собой 5-дверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом. Он обеспечивает высокую "городскую" посадку, а длина машинки около 4 метров обещает хорошую маневренность.

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[ + – ] Серийная версия компактного городского и сравнительно недорого электрического кроссовера должна появиться в 2025 году Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Life базируется на новой модульной платформы MEB. Пока она предназначена для заднеприводных моделей с независимой задней подвеской. Но, для недорогих моделей, электродвигатель расположат спереди, привод будет передний, а сзади установят простую балку.

[ + – ] Для недорогих моделей электродвигатель расположат спереди, привод будет передний, а сзади установят простую балку Фото: Volkswagen

Для концепта заявлены довольно серьезные показатели мощности электромотора (234 л.с.) и разгона до 100 км/ч (6,9 с.). Впрочем, серийные версии наверняка будут демонстрировать более скромные показатели. 400 км пробега по циклу WLTP машинке должна обеспечить батарея емкостью 57 кВт∙ч.

Конечно, на пути к серийному производству Volkswagen ID. Life претерпит не одно изменение. Например, сейчас разъем для зарядки находится прямо в переднем багажнике, а это значит, что во время процесса зарядки отсек будет открыт. На серийной машине такого явно не допустят.

[ + – ] В багажнике в передней части машины находятся горловина для заливки омывающей жидкости, кабель и зарядный разъем. Последний, в серийной версии явно отсюда перенесут Фото: Volkswagen

Интерьер концепта отличается минимализмом, здесь нет даже привычных нам экранов. Все показания приборов, картинки с камер заднего вида и другая информация должна вводиться прямо на лобовое стекло или на подключенный смартфон. А управление трансмиссией, дворниками и указателями поворотов происходит через сенсорную панель на руле.

[ + – ] Управление привычными функциями осуществляется через сенсорную панель на руле и еще одну - замаскированную под "деревянную" отделку передней панели Фото: Volkswagen [ + – ] Интерьер концепта отличается минимализмом Фото: Volkswagen

Еще одна замаскирована под "деревянную" отделку передней панели. Через нее можно управлять фарами и системой климат-контроля. Но, главная "фишка" интерьера Volkswagen ID. Life, это возможность превратить салон в кинозал.

Проекционный экран вытягивается из передней панели и крепится к верхней кромке лобового стекла. Цельная спинка переднего дивана ложиться вперед и на нее можно положить ноги, удобно устроившись на заднем ряду с ведерком попкорна. Интересно, доживет ли подобное решение до серийного производства?

[ + – ] Смотанный в рулон экран достаете из передней панелии и крепите к верхней кромке лобового стекла [ + – ] Цельную спинку переднего дивана укладываете вперед, чтобы на нее удобно положить ноги Фото: Volkswagen [ + – ] Устраиваетесь на заднем ряду с ведерком попкорна Фото: Volkswagen

Ранее Volkswagen показал новый электрический кроссовер ID.5 GTX, который построен на той же самой базе, что и модели ID.3 и ID.4, а также родственные Cupra Born, Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.

[ + – ] Больше света в салон можно запустить, свернув мягкую крышу. При этом, центральная поперечина крыши и задняя вместе с крышкой багажника остаются на месте Фото: Volkswagen

Соответственно, на этой же платформе базируется и только готовящийся выйти на рынок купеобразный электрический кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV, о котором Фокус сообщал совсем недавно.