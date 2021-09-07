Новий Volkswagen за 20-25 тис. євро з кінотеатром у салоні
На автосалоні IAA в Мюнхені компанія Volkswagen показала концепт Volkswagen ID. Life. Він дає уявлення, в якому напрямку будуть рухатися розробки компактного міського і порівняно недорого електричного кросовера.
Концепт Volkswagen ID. Life являє собою 5-дверний хетчбек зі збільшеним дорожнім просвітом. Він забезпечує високу "міську" посадку, а довжина машини приблизно 4 метри обіцяє хорошу маневреність.
Volkswagen ID. Life базується на новій модульній платформі MEB. Поки вона призначена для задньопривідних моделей з незалежною задньою підвіскою. Але, для недорогих моделей, електродвигун розташують спереду, привід буде передній, а ззаду встановлять просту балку.
Для концепту заявлені досить серйозні показники потужності електромотора (234 к. с.) і розгону до 100 км/год (6,9 с.). Утім, серійні версії напевно будуть демонструвати більш скромні показники. 400 км пробігу по циклу WLTP машині повинна забезпечити батарея ємністю 57 кВт∙год.
Звичайно, на шляху до серійного виробництва Volkswagen ID. Life зазнає не одну зміну. Наприклад, зараз роз'єм для зарядки знаходиться прямо в передньому багажнику, а це значить, що під час процесу зарядки відсік буде відкритий. На серійній машині такого точно не допустять.
Інтер'єр концепту відрізняється мінімалізмом, тут немає навіть звичних нам екранів. Усі показники приладів, картинки з камер заднього виду й інша інформація повинна виводитися прямо на лобове скло або на підключений смартфон. А управління трансмісією, двірниками і покажчиками поворотів відбувається через сенсорну панель на кермі.
Ще одна замаскована під "дерев'яну" обробку передня панель. Через неї можна керувати фарами і системою клімат-контролю. Але, головна "фішка" інтер'єру Volkswagen ID. Life, це можливість перетворити салон на кінозал.
Проекційний екран витягується з передньої панелі й кріпиться до верхньої кромки лобового скла. Суцільна спинка переднього дивана лягає вперед і на неї можна покласти ноги, зручно влаштувавшись на задньому ряду з відерцем попкорну. Цікаво, чи доживе подібне рішення до серійного виробництва?
Раніше Volkswagen показав новий електричний кросовер ID.5 GTX, який побудований на тій же самій базі, що й моделі ID.3 і ID.4, а також родинні Cupra Born, Skoda Enyaq та Audi Q4 e-tron.
Відповідно, на цій же платформі базується і тільки готується вийти на ринок купеподібний електричний кросовер Skoda Enyaq Coupe iV, про який Фокус повідомляв зовсім нещодавно.