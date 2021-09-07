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Новий Volkswagen за 20-25 тис. євро з кінотеатром у салоні

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Volkswagen ID. Life, концепт, концепт-кар, автосалон IAA в Мюнхені, # IAA21
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID. Life являє собою 5-дверний хетчбек зі збільшеним дорожнім просвітом і довжиною приблизно 4 метри

На автосалоні IAA в Мюнхені компанія Volkswagen показала концепт Volkswagen ID. Life. Він дає уявлення, в якому напрямку будуть рухатися розробки компактного міського і порівняно недорого електричного кросовера.

Концепт Volkswagen ID. Life являє собою 5-дверний хетчбек зі збільшеним дорожнім просвітом. Він забезпечує високу "міську" посадку, а довжина машини приблизно 4 метри обіцяє хорошу маневреність.

Volkswagen ID. Life, концепт, концепт-кар, автосалон IAA в Мюнхені, # IAA21
Серійна версія компактного міського і порівняно недорого електричного кросовера повинна з'явитися в 2025 році
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Life базується на новій модульній платформі MEB. Поки вона призначена для задньопривідних моделей з незалежною задньою підвіскою. Але, для недорогих моделей, електродвигун розташують спереду, привід буде передній, а ззаду встановлять просту балку.

Volkswagen ID. Life, концепт, концепт-кар, автосалон IAA в Мюнхені, # IAA21
Для недорогих моделей електродвигун розташують спереду, привід буде передній, а ззаду встановлять просту балку
Фото: Volkswagen

Для концепту заявлені досить серйозні показники потужності електромотора (234 к. с.) і розгону до 100 км/год (6,9 с.). Утім, серійні версії напевно будуть демонструвати більш скромні показники. 400 км пробігу по циклу WLTP машині повинна забезпечити батарея ємністю 57 кВт∙год.

Звичайно, на шляху до серійного виробництва Volkswagen ID. Life зазнає не одну зміну. Наприклад, зараз роз'єм для зарядки знаходиться прямо в передньому багажнику, а це значить, що під час процесу зарядки відсік буде відкритий. На серійній машині такого точно не допустять.

Volkswagen ID. Life, концепт, концепт-кар, автосалон IAA в Мюнхені, # IAA21
У багажнику в передній частині машини перебуває горловина для заливки омивальної рідини, кабель і зарядний роз'єм. Останній, в серійній версії точно звідси перенесуть
Фото: Volkswagen

Інтер'єр концепту відрізняється мінімалізмом, тут немає навіть звичних нам екранів. Усі показники приладів, картинки з камер заднього виду й інша інформація повинна виводитися прямо на лобове скло або на підключений смартфон. А управління трансмісією, двірниками і покажчиками поворотів відбувається через сенсорну панель на кермі.

Volkswagen ID. Life, концепт, концепт-кар, автосалон IAA в Мюнхені, # IAA21
Управління звичними функціями здійснюється через сенсорну панель на кермі та ще одну — замасковану під "дерев'яну" обробку передню панель
Фото: Volkswagen
Volkswagen ID. Life, концепт, концепт-кар, автосалон IAA в Мюнхені, # IAA21
Інтер'єр концепту відрізняється мінімалізмом
Фото: Volkswagen

Ще одна замаскована під "дерев'яну" обробку передня панель. Через неї можна керувати фарами і системою клімат-контролю. Але, головна "фішка" інтер'єру Volkswagen ID. Life, це можливість перетворити салон на кінозал.

Проекційний екран витягується з передньої панелі й кріпиться до верхньої кромки лобового скла. Суцільна спинка переднього дивана лягає вперед і на неї можна покласти ноги, зручно влаштувавшись на задньому ряду з відерцем попкорну. Цікаво, чи доживе подібне рішення до серійного виробництва?

Змотаний у рулон екран дістаєте з передньої панелі і кріпіть до верхньої кромки лобового скла
Змотаний у рулон екран дістаєте з передньої панелі і кріпіть до верхньої кромки лобового скла
Цільну спинку переднього дивана укладаєте вперед, щоб на неї зручно покласти ноги
Цільну спинку переднього дивана укладаєте вперед, щоб на неї зручно покласти ноги
Фото: Volkswagen
Влаштовуєтеся на задньому ряду з відерцем попкорну
Влаштовуєтеся на задньому ряду з відерцем попкорну
Фото: Volkswagen
Змотаний у рулон екран дістаєте з передньої панелі і кріпіть до верхньої кромки лобового скла
Цільну спинку переднього дивана укладаєте вперед, щоб на неї зручно покласти ноги
Влаштовуєтеся на задньому ряду з відерцем попкорну

Раніше Volkswagen показав новий електричний кросовер ID.5 GTX, який побудований на тій же самій базі, що й моделі ID.3 і ID.4, а також родинні Cupra Born, Skoda Enyaq та Audi Q4 e-tron.

Volkswagen ID. Life, концепт, концепт-кар, автосалон IAA в Мюнхені, # IAA21
Більше світла в салон можна запустити, згорнувши м'який дах. При цьому, центральна поперечина даху і задня разом із кришкою багажника залишаються на місці
Фото: Volkswagen

Відповідно, на цій же платформі базується і тільки готується вийти на ринок купеподібний електричний кросовер Skoda Enyaq Coupe iV, про який Фокус повідомляв зовсім нещодавно.