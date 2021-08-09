Volkswagen показав новий електричний кросовер ID.5 GTX

Новинка стане першим купеподібним кросовером в електричної лінійці Volkswagen ID.

Перший купеподібний електрокроссовер Volkswagen ID.5 GTX для європейських покупців одкровенням не стане. Новинка побудована на модульній архітектурі MEB, на якій так само базуються моделі ID.3 і ID.4, а також родинні Cupra Born, Skoda Enyaq і Audi Q4 e-tron.

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До нової абревіатури GTX шанувальникам німецького бренду пора звикати. Саме так у подальшому будуть іменувати заряджені версії батарейних моделей Volkswagen. У той же час все рідше ми зустрічатиме позначення GTI, актуальні для бензинових авто, GTD (для дизельних) і GTE відповідно для гібридних транспортних засобів.

Очікується, що кросовер у максимальному виконанні отримає силову установку на 299 "сил". Відрізнити ID.4 і ID.5 можна по більш похилим у останнього даху. Акумуляторної батареї ємністю 77 кВт ∙ год повинно вистачати на 497 км по циклу WLTP.

Незважаючи на цілком серійний вигляд, ID.5 GTX поки офіційно числиться концепт-каром. Тому на офіційних знімках машина з'явилася в камуфляжному розфарбуванні. Запуск у виробництво новинки намічений у першій половині 2022 року, а старт продажів по всій Європі варто очікувати не раніше літа-осені того ж року.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen переведе всі моделі компанії на нову платформу SSP. Масштабна платформа замінить існуючі візки MQB, MLB, MSB, MEB і навіть перспективну платформу PPE, машини на якій підуть у серію тільки через два роки.

Також ми повідомляли, що американський Volkswagen Passat залишає ринок через низький попит. На прощання компанія випустила особливу версію Limited Edition з нумерологічними головоломками.