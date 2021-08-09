Volkswagen показал новый электрический кроссовер ID.5 GTX

Новинка станет первым купеобразным кроссовером в электрической линейке Volkswagen ID.

Первый купеобразный электрокроссовер Volkswagen ID.5 GTX для европейских покупателей откровением не станет. Новинка построена на модульной архитектуре MEB, на которой так же базируются модели ID.3 и ID.4, а также родственные Cupra Born, Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.

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К новой аббревиатуре GTX поклонникам немецкого бренда пора привыкать. Именно так в дальнейшем будут именовать заряженные версии батарейных моделей Volkswagen. В то же время все реже мы будет встречать обозначения GTI, актуальные для бензиновых авто, GTD (для дизельных) и GTE соответственно для гибридных транспортных средств.

Ожидается, что кроссовер в максимальном исполнении получит силовую установку на 299 "сил". Отличить ID.4 и ID.5 можно по более покатой у последнего крыше. Аккумуляторной батареи емкостью 77 кВт∙ч должно хватать на 497 км по циклу WLTP.

Несмотря на вполне серийный облик, ID.5 GTX пока официально числится концепт-каром. Поэтому на официальных снимках машина предстала в камуфлирующей раскраске. Запуск в производство новинки намечен в первой половине 2022 года, а старт продаж по всей Европе стоит ожидать не раньше лета-осени того же года.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen переведет все модели компании на новую платформу SSP. Масштабируемая платформа заменит существующие тележки MQB, MLB, MSB, MEB и даже перспективную платформу PPE, машины на которой пойдут в серию только через два года.

Также мы сообщали, что американский Volkswagen Passat покидает рынок из-за низкого спроса. На прощание компания выпустила особую версию Limited Edition с нумерологическими головоломками.