Компанія BMW показала концепт автомобіля зі сміття (відео)

Новий концепт BMW i Vision Circular, показаний на Міжнародному автосалоні IAA MOBILITY 2021 у Мюнхені, на 30% зроблений зі сміття.

Компактний електромобіль BMW i Vision Circular швидше за все показує не те, як незабаром можуть виглядати міські автомобіль BMW, а з чого вони будуть зроблені. І слугує для обкатки рішень, які будуть використовуватися на електромобілях BMW у майбутньому.

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Фото: BMW

Незважаючи на настільки футуристичну зовнішність, дизайнери постаралися зберегти сімейні елементи BMW. Так, у формі вікон задніх дверей читається вигин Хофмайстера, а передню частину концепту увінчюють великі "ніздрі", які простяглися на всю ширину кузова.

[ + – ] Передню частину концепту увінчюють великі "ніздрі" Фото: BMW [ + – ] У формі вікон задніх дверей читається вигин Хофмайстера Фото: BMW

Довжина автомобіля приблизно чотири метри. Двері Vision Circular розкриваються в різні боки, відкриваючи широкий отвір без центральної стійки і зручний доступ у 4-місний салон.

[ + – ] Широкий отвір без центральної стійки і зручний доступ у 4-місний салон Фото: BMW

Утім, головна місія BMW i Vision Circular продемонструвати використання вторсировини для будівництва автомобілів. Так, 30% деталей концепту, враховуючи алюмінієві панелі кузова і пластикову обробку салону, зроблені буквально зі сміття. І в майбутньому, їхня кількість може збільшитися до 50%.

[ + – ] BMW i Vision Circular

Крім цього, конструкція передбачає подальше повторне використання матеріалів. Наприклад, тягова батарея може бути перероблена на 100%.

Утім, низка деталей просто отримують друге життя. Наприклад, шайби системи iDrive з BMW iX перетворилися на плафони освітлення задньої частини салону.

Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW

Крім цього, Vision Circular демонструє, наскільки просто можна позбутися багатьох деталей, які теж вимагають сировини на виготовлення і витрат на виробництво.

Фото: BMW

Логотипи BMW на кузові зроблені гравіюванням, а всі кнопки на передній панелі в салоні замінив один великий сенсорний екран. Прилади проєктуються на лобове скло. Точно так само, як у ще одному концепті — Volkswagen ID. Life, про який ми нещодавно розповідали.