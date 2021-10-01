Альтернатива Smart за $3000: представлен бюджетный электрокар от General Motors (видео)
Wuling Hong Guang Nano EV – новый бюджетный электрокар от дочернего предприятия General Motors. Первые авто посвятили популярному мультфильму.
В Китае презентовали Wuling Hong Guang Nano EV. Миниатюрный городской электромобиль поступает в продажу по цене всего от 3000 долларов. Об этом сообщает сайт InsideEVs.
Nano EV – младший брат Wuling Hong Guang Mini EV, ставшего самым популярным автомобилем в мире в нынешнем году. Разрабатывали модель специалисты General Motors, ведь американский концерн наряду с китайским SAIC является совладельцем Wuling.
Новый Wuling Nano EV – миниатюрный двухместный ситикар весом всего 860 кг. По размерам он сопоставим со Smart:
- Длина – 2497 мм
- Ширина – 1526 мм
- Высота – 1616 мм
- Колесная база – 1600 мм
Отделка салона разбавлена яркими вставками. Базовая версия получила кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистему и цифровую панель приборов. За сиденьями предусмотрен небольшой багажник.
Электромобиль Wuling Nano EV оснащен 32-сильным мотором и батареей на 28 кВт∙ч. Он способен развить 100 км/ч, а паспортный запас хода достигает 300 км.
Первыми в продажу поступили китайские электромобили лимитированной серии. Посвятили их мультфильму "Зверополис" и украсили кузов изображениями его героев.
А не так давно Wuling представил еще и недорогой кроссовер. Он рассчитан на молодую аудиторию.