Альтернатива Smart за $3000: представлен бюджетный электрокар от General Motors (видео)

Wuling Hong Guang Nano EV – новый бюджетный электрокар от дочернего предприятия General Motors. Первые авто посвятили популярному мультфильму.

В Китае презентовали Wuling Hong Guang Nano EV. Миниатюрный городской электромобиль поступает в продажу по цене всего от 3000 долларов. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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[ + – ] Первые авто посвятили мультфильму "Зверополис" и украсили кузов изображениями его героев Фото: General Motors

Nano EV – младший брат Wuling Hong Guang Mini EV, ставшего самым популярным автомобилем в мире в нынешнем году. Разрабатывали модель специалисты General Motors, ведь американский концерн наряду с китайским SAIC является совладельцем Wuling.

[ + – ] Электрокар достигает всего 2,5 м в длину Фото: General Motors

Новый Wuling Nano EV – миниатюрный двухместный ситикар весом всего 860 кг. По размерам он сопоставим со Smart:

Длина – 2497 мм

Ширина – 1526 мм

Высота – 1616 мм

Колесная база – 1600 мм

[ + – ] Отделка салона разбавлена яркими вставками Фото: General Motors

Отделка салона разбавлена яркими вставками. Базовая версия получила кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистему и цифровую панель приборов. За сиденьями предусмотрен небольшой багажник.

[ + – ] Сзади предусмотрен скромный багажник Фото: General Motors

Электромобиль Wuling Nano EV оснащен 32-сильным мотором и батареей на 28 кВт∙ч. Он способен развить 100 км/ч, а паспортный запас хода достигает 300 км.

[ + – ] Комплектация включает кондиционер и аудиосистему Фото: General Motors

Первыми в продажу поступили китайские электромобили лимитированной серии. Посвятили их мультфильму "Зверополис" и украсили кузов изображениями его героев.

[ + – ] представлен бюджетный электрокар от General Motors видео

А не так давно Wuling представил еще и недорогой кроссовер. Он рассчитан на молодую аудиторию.