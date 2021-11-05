Бюджетна Tesla: представлений електрокар за $12 тисяч із автопілотом і запасом ходу 400 км

Недорогий електрокросовер Neta V Pro отримав цілий набір сучасних електронних систем та інноваційну батарею.

Опубліковано перші фото недорогого електромобіля Neta V Pro. Компактний кросовер найближчим часом надійде в продаж у Китаї за ціною від 76 900 до 80 900 юанів ($11 990 – 12 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Покупцям пропонують яскраві кольори кузова Фото: CarNewsChina

Новий Neta V Pro – невеликий міський кросовер довжиною трохи більше 4 м. У дизайні відчувається вплив Tesla Model 3 та Model Y – особливо це помітно за передньою частиною електрокара. Покупцям пропонують яскраві варіанти фарбування кузова.

[ + – ] У салоні встановлено величезний сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

У салоні електрокара – тоненька цифрова панель приладів і величезний 14,6-дюймовий сенсорний дисплей. Бюджетний електромобіль можна непогано укомплектувати — серед опцій є камери кругового огляду, система автоматичного паркування та навіть автопілот.

[ + – ] Заявлений запас ходу – 401 км Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар оснащений невеликим мотором, що розвиває 95 к. с. і 150 Нхм. До 50 км/год Neta V Pro стартує всього за 3,9 с. Заявлений запас ходу становить 401 км – досягли цього за рахунок інноваційної системи контролю температури акумуляторної батареї.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електромобіль Renault. Він здатний проїхати 300 км без підзарядки.