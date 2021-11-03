Розсекречений найдоступніший електрокар Renault: його запас ходу – 300 км

Renault Kangoo E-Tech запропонують у стандартній і подовженій версіях. Запас ходу фургона зріс до 300 км.

Представлені офіційні фото Renault Kangoo E-Tech. Електричний фургон нового покоління офіційно представлять 16 листопада на автошоу Solutrans 2021 у Ліоні, а його продажі стартують навесні. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

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[ + – ] Електрокар запропонують у двох варіантах за довжиною Фото: Renault

Новий Renault Kangoo E-Tech оснащений електродвигуном потужністю 122 к. с. і з крутним моментом 245 Н∙м. Літій-іонна акумуляторна батарея на 50 кВт∙год дозволяє проїхати до 300 км без підзарядки. У швидкому режимі за пів години можна зарядити електрокар на 55%, а від домашньої електромережі повне заряджання займає 6 годин.

[ + – ] Вантажопідйомність Renault Kangoo E-Tech — 600-800 кг Фото: Renault

Електромобіль Renault Kangoo E-Tech отримав шість різних режимів їзди. З іншого боку, можна регулювати систему рекуперативного гальмування.

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Візуально електрична версія не відрізняється від інших Renault Kangoo 2021. Фургон запропонують у стандартній і подовженій версіях. Об'єм вантажного відсіку становить 3,9 та 4,9 куб. м, відповідно, а вантажопідйомність – 600 та 800 кг відповідно.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Renault

Головна відмінність електрокара в салоні – віртуальна панель приладів. Стандартним є і 8,0-дюймовий сенсорний, а за доплату доступний тачскрін із діагоналлю 10 дюймів. Kangoo E-Tech – найдешевший електромобіль Renault у Європі, його вартість стартує з 30 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав про те, що у Renault Kangoo з'явився новий аналог від Nissan. Він також доступний у електричній версії.