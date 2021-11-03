Рассекречен самый доступный электрокар Renault: его запас хода - 300 км

Renault Kangoo E-Tech предложат в стандартной и удлиненной версиях. Запас хода фургона вырос до 300 км.

Представлены официальные фото Renault Kangoo E-Tech. Электрический фургон нового поколения официально представят 16 ноября на автошоу Solutrans 2021 в Лионе, а его продажи стартуют весной. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

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[ + – ] Электрокар предложат в двух вариантах по длине Фото: Renault

Новый Renault Kangoo E-Tech оснащен электромотором мощностью 122 л. с. и с крутящим моментом в 245 Н∙м. Литий-ионная аккумуляторная батарея на 50 кВт∙ч позволяет проехать до 300 км без подзарядки. В быстром режиме за полчаса можно зарядить электрокар на 55%, а от домашней электросети полная зарядка занимает 6 часов.

[ + – ] Грузоподъемность Renault Kangoo E-Tech - 600-800 кг Фото: Renault

Электромобиль Renault Kangoo E-Tech получил шесть разных режимов езды. Кроме того, можно регулировать систему рекуперативного торможения.

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Визуально электрическая версия не отличается от других Renault Kangoo 2021. Фургон предложат в стандартной и удлиненной версиях. Объем грузового отсека составляет 3,9 и 4,9 куб. м, соответственно, а грузоподъемность – 600 и 800 кг, соответственно.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная приборная панель Фото: Renault

Главное отличие электрокара в салоне – виртуальная панель приборов. Стандартным является и 8,0-дюймовый сенсорный, а за доплату доступен тачскрин с диагональю 10 дюймов. Kangoo E-Tech — самый дешевый электромобиль Renault в Европе, его стоимость стартует с 30 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал о том, что у Renault Kangoo появился новый аналог от Nissan. Он также доступен в электрической версии.