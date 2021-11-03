Skoda Slavia 2022: опубликованы официальные изображения новой бюджетной модели

Skoda Slavia станет преемником недорогой модели Rapid. Лифтбэк будут оснащать бензиновыми двигателями мощностью до 150 л. с.

Опубликованы официальные рендеры Skoda Slavia 2022. Недорогой лифтбэк будет представлен 18 ноября и придет на смену Skoda Rapid. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Изображения дают возможность разглядеть дизайн Skoda Slavia. Во внешнем виде преобладают грани, что типично для современных моделей чешской марки. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами, как у старшей Skoda Octavia A8.

[ + – ] Граненый дизайн выполнен в стиле Skoda Octavia A8 Фото: Skoda

Ранее стало известно, что новая Skoda Slavia построена на платформе MQB-A0-IN. По размерам лифтбэк крупнее предшественника:

Длина – 4541 мм

Ширина – 1752 мм

Высота – 1487 мм

Колесная база – 2651 мм

Важно

Украинский рынок б/у авто бьет рекорды: какие модели популярны на "вторичке"

Более дорогие версии модели получат виртуальную панель приборов. Также среди опций – камера заднего вида и спутниковая навигация.

Skoda Slavia 2022 будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Базовый двигатель будут оснащать 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а более мощный – механикой или 7-ступенчатым роботом DSG.

Производство Skoda Slavia наладят на новом предприятии в Индии. Именно в этой стране прототипы модели сейчас проходят тесты.

Ранее Фокус рассказывал о новом поколении Skoda Superb. Представят его в 2023 году, но первые изображения модели уже попали в интернет.