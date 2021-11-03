Skoda Slavia 2022: опубликованы официальные изображения новой бюджетной модели
Skoda Slavia станет преемником недорогой модели Rapid. Лифтбэк будут оснащать бензиновыми двигателями мощностью до 150 л. с.
Опубликованы официальные рендеры Skoda Slavia 2022. Недорогой лифтбэк будет представлен 18 ноября и придет на смену Skoda Rapid. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Изображения дают возможность разглядеть дизайн Skoda Slavia. Во внешнем виде преобладают грани, что типично для современных моделей чешской марки. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами, как у старшей Skoda Octavia A8.
Ранее стало известно, что новая Skoda Slavia построена на платформе MQB-A0-IN. По размерам лифтбэк крупнее предшественника:
- Длина – 4541 мм
- Ширина – 1752 мм
- Высота – 1487 мм
- Колесная база – 2651 мм
Более дорогие версии модели получат виртуальную панель приборов. Также среди опций – камера заднего вида и спутниковая навигация.
Skoda Slavia 2022 будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Базовый двигатель будут оснащать 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а более мощный – механикой или 7-ступенчатым роботом DSG.
Производство Skoda Slavia наладят на новом предприятии в Индии. Именно в этой стране прототипы модели сейчас проходят тесты.
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