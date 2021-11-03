Skoda Slavia 2022: опубліковані офіційні зображення нової бюджетної моделі

Skoda Slavia стане наступником недорогої моделі Rapid. Ліфтбек оснащуватимуть бензиновими двигунами потужністю до 150 к. с.

Опубліковані офіційні рендери Skoda Slavia 2022. Недорогий ліфтбек буде представлений 18 листопада та прийде на зміну Skoda Rapid. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Зображення дозволяють розглянути дизайн Skoda Slavia. У зовнішньому вигляді переважають грані, що є типовим для сучасних моделей чеської марки. Широка рештіка радіатора поєднується з довгастими фарами, як у старшої Skoda Octavia A8.

[ + – ] Гранений дизайн виконаний у стилі Skoda Octavia A8 Фото: Skoda

Раніше стало відомо, що новий Skoda Slavia побудований на платформі MQB-A0-IN. За розмірами ліфтбек більший за попередника:

довжина — 4 541 мм;

ширина — 1 752 мм;

висота — 1 487 мм;

колісна база — 2 651 мм.

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Більш дорогі версії моделі отримають віртуальну приладову панель. Також серед опцій — камера заднього виду та супутникова навігація.

Skoda Slavia 2022 будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). Базовий двигун оснащуватимуть 6-ступінчастою механічною та автоматичною КПП, а потужніший — механікою або 7-ступінчастим роботом DSG.

Виробництво Skoda Slavia налагодять на новому підприємстві Індії. Саме в цій країні прототипи моделі зараз проходять тести.

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