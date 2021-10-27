Skoda Slavia 2022: офіційні фото та подробиці наступника Skoda Rapid

Skoda Slavia – новий бюджетний ліфтбек із містким салоном та великим багажником. Наразі прототипи моделі проходять фінальні тести.

У Skoda поділилися деталями та фото бюджетної моделі Slavia. Нова модель надійде у продаж з початку 2022 року та прийде на зміну Skoda Rapid. Інформацію опублікували на офіційному сайті чеської марки.

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Нова Skoda Slavia стане ключовою моделлю марки для країн, що розвиваються. Про її важливість говорить її назва, яка є знаковою для Skoda: саме з велосипедів Slavia у 1896 році розпочалася історія чеської компанії.

[ + – ] Slavia – 4,5-метровий бюджетний ліфтбек Фото: Skoda

Виробництво ліфтбека налагодять в Індії, і саме там закамуфльовані прототипи зараз проходять фінальні тести. Дизайн Skoda Slavia 2022 розглянути складно, хоча видно широкі ґрати радіатора і довгасті фари в стилі Octavia A8.

Автомобіль збудовано на вдосконаленій платформі MQB-A0-IN. За розмірами він трохи більший за Rapid:

Довжина – 4541 мм

Ширина – 1752 мм

Висота – 1487 мм

Колісна база – 2651 мм

[ + – ] Виробництво Skoda Slavia налагодять в Індії Фото: Skoda

Ліфтбек обіцяє бути просторим усередині, а об'єм його багажника становитиме не менше 550 літрів. Серед доступних опцій – віртуальна панель приладів, навігація та камера заднього виду.

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Skoda Slavia будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку запропонують 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП, у другому – механіку та 7-ступінчастий робот DSG. 150-сильний двигун доповнений системою відключення циліндрів для економії палива.

Раніше Фокус писав про припинення виробництва сімейного універсалу Skoda. Модель стала жертвою оптимізації видатків.