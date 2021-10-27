Skoda Slavia 2022: офіційні фото та подробиці наступника Skoda Rapid
Skoda Slavia – новий бюджетний ліфтбек із містким салоном та великим багажником. Наразі прототипи моделі проходять фінальні тести.
У Skoda поділилися деталями та фото бюджетної моделі Slavia. Нова модель надійде у продаж з початку 2022 року та прийде на зміну Skoda Rapid. Інформацію опублікували на офіційному сайті чеської марки.
Нова Skoda Slavia стане ключовою моделлю марки для країн, що розвиваються. Про її важливість говорить її назва, яка є знаковою для Skoda: саме з велосипедів Slavia у 1896 році розпочалася історія чеської компанії.
Виробництво ліфтбека налагодять в Індії, і саме там закамуфльовані прототипи зараз проходять фінальні тести. Дизайн Skoda Slavia 2022 розглянути складно, хоча видно широкі ґрати радіатора і довгасті фари в стилі Octavia A8.
Автомобіль збудовано на вдосконаленій платформі MQB-A0-IN. За розмірами він трохи більший за Rapid:
- Довжина – 4541 мм
- Ширина – 1752 мм
- Висота – 1487 мм
- Колісна база – 2651 мм
Ліфтбек обіцяє бути просторим усередині, а об'єм його багажника становитиме не менше 550 літрів. Серед доступних опцій – віртуальна панель приладів, навігація та камера заднього виду.Важливо
Skoda Slavia будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку запропонують 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП, у другому – механіку та 7-ступінчастий робот DSG. 150-сильний двигун доповнений системою відключення циліндрів для економії палива.
Раніше Фокус писав про припинення виробництва сімейного універсалу Skoda. Модель стала жертвою оптимізації видатків.