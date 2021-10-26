Skoda зненацька знімає з виробництва популярну сімейну модель

Skoda Fabia Combi стала жертвою еконорм, що ще не набули чинності. Універсал планували випустити у 2022 році.

Анонсований раніше універсал Skoda Fabia Combi нового покоління не випустять. Спочатку модель мали представити наприкінці 2022 року, але тепер від Combi було вирішено відмовитися. Про це повідомляє сайт Auto.cz, посилаючись на чеське інформаційне агентство CTK.

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Днями генеральний директор Skoda Томас Шеффер надіслав листа персоналу заводу компанії в місті Квасіни (саме там збирають Fabia), в якому підтвердив відмову від універсала. Причиною він назвав вступ із 2026 року дуже суворих еконорм Євро-7.

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Слід зазначити, що універсал Skoda Fabia попереднього покоління випускали донедавна паралельно з хетчбеком нової генерації. Однак наступника у нього не буде: майбутнє посилення екологічних стандартів змушує Skoda оптимізувати витрати та сконцентруватися на розробці електромобілів, а також гібридів на зразок нового Superb. Довелося відмовитись від створення декількох моделей, і Skoda Fabia Combi – одна з них.

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У лінійці Skoda Fabia 2021, як відомо, немає ні гібридних, ні тим більше електричних версій (хетчбек зараз оснащують бензиновими двигунами потужністю 65-150 к. с.), і це також зіграло свою роль. До того ж, універсали В-класу останнім часом мають менший попит, ніж компактні кросовери.

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