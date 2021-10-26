Skoda неожиданно снимает с производства популярную семейную модель

Skoda Fabia Combi стала жертвой еще не вступивших в силу эко-норм. Универсал планировали выпустить в 2022 году.

Анонсированный ранее универсал Skoda Fabia Combi нового поколения не выпустят. Изначально модель должны были представить в конце 2022 года, но теперь от Combi было решено отказаться. Об этом сообщает сайт Auto.cz, ссылаясь на чешское информационное агентство CTK.

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На днях генеральный директор Skoda Томас Шеффер прислал письмо персоналу завода компании в городе Квасины (именно там собирают Fabia), в котором подтвердил отказ от универсала. Причиной он назвал вступление с 2026 года очень строгих эко-норм Евро-7.

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Следует отметить, что универсал Skoda Fabia предыдущего поколения выпускали до недавнего времени параллельно с хэтчбеком новой генерации. Однако преемника у него не будет: грядущее ужесточение экологических стандартов заставляет Skoda оптимизировать затраты и сконцентрироваться на разработке электромобилей, а также гибридов вроде нового Superb. Пришлось отказаться от создания нескольких моделей и Skoda Fabia Combi – одна из них.

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В линейке Skoda Fabia 2021, как известно, нет ни гибридных, ни, тем более, электрических версий (хэтчбек сейчас оснащают бензиновыми двигателями мощностью 65-150 л. с.), и это также сыграло свою роль. К тому же, универсалы В-класса в последнее время пользуются меньшим спросом, чем компактные кроссоверы.

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