На продажу выставлен самый дорогой автомобильный номер в мире

Особый номерной знак продают по цене бизнес-джета или роскошного особняка. Расплачиваться за него нужно криптовалютой.

В США на аукцион выставили эксклюзивный номерной знак для автомобиля. За него просят 5888 эфиров криптовалюты Ethereum (24,5 миллиона долларов) и это рекордная сумма за автомобильный номер. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Дорогой именной номер авто состоит всего из двух символов "ММ", что является редкостью для США. Продают его в Калифорнии и не исключено, что в ходе торгов цена вырастет. За эти деньги можно купить бизнес-джет или дорогой особняк в Лос-Анджелесе. Уникальность номера подтверждает связанный с ним NFT-токен Ethereum.

[ + – ] Сейчас номер установлен на McLaren 765 LT стоимостью 358 тыс. долларов Фото: Motor1.com

Сейчас этот табличка "ММ" красуется на McLaren 765 LT, причем суперкар гораздо дешевле своего номера – он стоит около 360 тыс. долларов. Интересно, что точно такой же номер "ММ" продается в Техасе, но там стоит вдвое меньше – 12 миллионов долларов.

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Пока эти номерные знаки ищут владельцев, самым дорогим официально является номер "1". Его продали в 2009 году в ОАЭ за 14,8 миллиона долларов: в арабских странах аукционы с автомобильными номерами — не редкость.

Ранее Фокус рассказывал, что номера авто в Украине можно выбрать онлайн – все доступные комбинации букв и цифр по регионам выложили в свободный доступ.