Обнаружено самое длинное авто в мире: лимузин оснащен бассейном и вертолетной площадкой (видео)

Огромный 12-осный лимузин The American Dream создан в единственном экземпляре. Невероятный автомобиль отправлен на реставрацию.

В США началась реставрация уникального лимузина The American Dream. Это официально самый длинный легковой автомобиль в мире – достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщает сайт The DriveTribe.

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The American Dream построен в начале 90-х известным конструктором Джеем Орбергом. Именно он подготовил культовый DeLorean DMC12 к фильму "Назад в будущее" и создал не менее знаменитый автомобиль KITT для сериала "Странствующий рыцарь".

[ + – ] Автомобиль оснащен бассейном, полем для мини-гольфа и вертолетной площадкой Фото: Motor1.com

Лимузин достигает 30,5 метров в длину и у него целых 24 колеса. В его основе лежит Cadillac Eldorado 1976 года, хотя от авто-донора там мало что осталось. Автомобиль оснащен парой моторов V8 спереди и сзади, а еще у него два водительских места.

Огромные размеры позволили разместить в лимузине небольшой бассейн с джакузи, поле для мини-гольфа и даже вертолетную площадку. Кроме того, он получил несколько телевизоров, холодильник и телефон.

[ + – ] Уникальный авто обнаружили заброшенным Фото: Motor1.com

После попадания в Книгу рекордов Гиннесса The American Dream стал знаменитым и его использовали в различных шоу. Но в начале XXI века он пришел в негодность и о нем забыли. Обнаружил его на парковке близ Нью-Йорка и выкупил коллекционер Майк Дезер. Из-за пандемии коронавируса старт реставрации несколько задержался. После завершения работ самый длинный авто в мире станет экспонатом автомузея во Флориде.

[ + – ] The American Dream попал в Книгу рекордов Гиннеса

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