Виявлено найдовше авто у світі: лімузин оснащений басейном і вертолітним майданчиком (відео)

Величезний 12-вісний лімузин The American Dream створений в єдиному екземплярі. Неймовірний автомобіль відправлений на реставрацію.

У США почалася реставрація унікального лімузина The American Dream. Це офіційно найдовший легковий автомобіль в світі — досягнення зафіксоване в Книзі рекордів Гіннесса. Про це повідомляє сайт The DriveTribe.

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The American Dream побудований на початку 90-х відомим конструктором Джеєм Орбергом. Саме він підготував культовий DeLorean DMC12 до фільму "Назад у майбутнє" і створив не менш знаменитий автомобіль KITT для серіалу "Мандрівний лицар".

[ + – ] Автомобіль оснащений басейном, полем для міні-гольфу та вертолітним майданчиком Фото: Motor1.com

Лімузин досягає 30,5 метрів в довжину і у нього цілих 24 колеса. В його основі лежить Cadillac Eldorado 1976, хоча від авто-донора там мало що залишилося. Автомобіль оснащений парою моторів V8 спереду і ззаду, а ще у нього два водійських місця.

Величезні розміри дозволили розмістити в лімузині невеликий басейн з джакузі, поле для міні-гольфу та навіть вертолітний майданчик. Крім того, він отримав кілька телевізорів, холодильник і телефон.

[ + – ] Унікальний авто виявили покинутим Фото: Motor1.com

Після потрапляння до Книги рекордів Гіннесса The American Dream став знаменитим і його використовували в різноманітних шоу. Але на початку XXI століття він став непридатним і про нього забули. Виявив його на парковці біля Нью-Йорка і викупив колекціонер Майк Дезер. Через пандемії коронавируса старт реставрації дещо затримався. Після завершення робіт найдовший авто в світі стане експонатом автомузея у Флориді.

[ + – ] The American Dream потрапив в Книгу рекордів Гіннеса

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