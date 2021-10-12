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Українець перетворив горбатого Запорожця на незвичайний лімузин

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Фото: auto.ria.com | Лімузин створений з трьох ЗАЗ-965

На створення лімузина пішло відразу три ЗАЗ-965. Довжина автомобіля сягає 6 метрів.

Сергій Кравченко з Кіровоградської області побудував лімузин із Запорожця. Автомобіль дивує чималими розмірами і дизайном. Про це повідомляє АвтоПортал.

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Довжина Запорожця сягає 6 м
Фото: auto.ria.com

Над нестандартним проєктом Сергій Кравченко пропрацював два роки. На створення лімузина пішло відразу три "горбатих" ЗАЗ-965. У підсумку, вийшов шестиметровий автомобіль. Дизайн Запорожця зазнав змін — зокрема, тепер у нього чотири фари, а крила розширені.

Лімузин Запорожець, Лімузин ЗАЗ-965, горбатий Запорожець, ЗАЗ-965, горбатий ЗАЗ
Салон оброблений велюром
Фото: auto.ria.com

Салон ЗАЗ-965 оброблений велюром, а оснащення враховує холодильник, бар, аудіосистему, люк і телефон. Як і належить лімузину, водія від задніх пасажирів відділяє перегородка.

Двигун Запорожця залишився рідним, але пройшов капітальний ремонт. Лімузин ЗАЗ-965 розганяється до 80 км/год і витрачає здебільшого всього 5,5 л/100 км.

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Водій відділений від задніх пасажирів перегородкою
Фото: auto.ria.com

Творець незвичайного авто виставив його на продаж і не збирається зупинятися на досягнутому. У планах Сергія Кравченка — лімузин Москвич-401 довжиною 4,5 метри.

Раніше Фокус розповідав про електромобіль ЗАЗ-965. Цей Запорожець здатний обігнати навіть Tesla Model S.