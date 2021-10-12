Украинец превратил горбатый Запорожец в необычный лимузин

На создание лимузина пошло сразу три ЗАЗ-965. Длина автомобиля достигает 6 метров.

Сергей Кравченко из Кировоградской области построил лимузин из Запорожца. Автомобиль удивляет немалыми размерами и дизайном. Об этом сообщает АвтоПортал.

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[ + – ] Длина Запорожца достигает 6 м Фото: auto.ria.com

Над нестандартным проектом Сергей Кравченко проработал два года. На создание лимузина ушло сразу три "горбатых" ЗАЗ-965. В итоге, получился шестиметровый автомобиль. Дизайн Запорожца претерпел изменения – в частности, теперь у него четыре фары,а крылья расширены.

[ + – ] Салон отделан велюром Фото: auto.ria.com

Салон ЗАЗ-965 отделан велюром, а оснащение включает холодильник, бар, аудиосистему, люк и телефон. Как и положено лимузину, водителя от задних пассажиров отделяет перегородка.

Двигатель Запорожца остался родным, но прошел капитальный ремонт. Лимузин ЗАЗ-965 разгоняется до 80 км/ч и расходует в среднем всего 5,5 л/100 км.

[ + – ] Водитель отделен от задних пассажиров перегородкой Фото: auto.ria.com

Создатель необычного авто выставил его на продажу и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах Сергея Кравченко – лимузин Москвич-401 длиной 4,5 метра.

Ранее Фокус рассказывал про электромобиль ЗАЗ-965. Этот Запорожец способен обогнать даже Tesla Model S.