Украинец превратил горбатый Запорожец в необычный лимузин
На создание лимузина пошло сразу три ЗАЗ-965. Длина автомобиля достигает 6 метров.
Сергей Кравченко из Кировоградской области построил лимузин из Запорожца. Автомобиль удивляет немалыми размерами и дизайном. Об этом сообщает АвтоПортал.
Над нестандартным проектом Сергей Кравченко проработал два года. На создание лимузина ушло сразу три "горбатых" ЗАЗ-965. В итоге, получился шестиметровый автомобиль. Дизайн Запорожца претерпел изменения – в частности, теперь у него четыре фары,а крылья расширены.
Салон ЗАЗ-965 отделан велюром, а оснащение включает холодильник, бар, аудиосистему, люк и телефон. Как и положено лимузину, водителя от задних пассажиров отделяет перегородка.
Двигатель Запорожца остался родным, но прошел капитальный ремонт. Лимузин ЗАЗ-965 разгоняется до 80 км/ч и расходует в среднем всего 5,5 л/100 км.
Создатель необычного авто выставил его на продажу и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах Сергея Кравченко – лимузин Москвич-401 длиной 4,5 метра.
Ранее Фокус рассказывал про электромобиль ЗАЗ-965. Этот Запорожец способен обогнать даже Tesla Model S.