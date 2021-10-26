На продаж виставлений найдорожчий автомобільний номер у світі

Особливий номерний знак продають за ціною бізнес-джету чи розкішного маєтка. Розплачуватись за нього потрібно криптовалютою.

У США на аукціон виставили ексклюзивний номерний знак автомобіля. За нього просять 5 888 ефірів криптовалют Ethereum (24,5 мільйони доларів) і це рекордна сума за автомобільний номер. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Дорогий іменний номер авто складається з двох символів "ММ", що є рідкістю для США. Продають його в Каліфорнії і не заперечують, що під час торгів ціна зросте. За ці гроші можна купити бізнес-джет чи дорогий маєток у Лос-Анджелесі. Унікальність номера підтверджує пов'язаний із ним NFT-токен Ethereum.

[ + – ] Наразі номер встановлений на McLaren 765 LT вартістю 358 тис. доларів Фото: Motor1.com

Зараз ця табличка "ММ" красується на McLaren 765 LT, причому суперкар набагато дешевший, ніж його номер — він коштує приблизно 360 тис. доларів. Цікаво, що такий самий номер "ММ" продається в Техасі, але там коштує вдвічі менше – 12 мільйонів доларів.

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Поки ці номерні знаки шукають власників, найдорожчим є офіційно номер "1". Його продали в 2009 році в ОАЕ за 14,8 мільйонів доларів: в арабських країнах аукціони з автомобільними номерами — не рідкість.

Раніше Фокус розповідав, що номери авто в Україні можна вибрати онлайн – усі доступні комбінації літер та цифр за регіонами виклали у вільний доступ.