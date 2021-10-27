Skoda Slavia 2022: официальные фото и подробности преемника Skoda Rapid

Skoda Slavia – новый бюджетный лифтбэк с вместительным салоном и большим багажником. Сейчас прототипы модели проходят финальные тесты.

В Skoda поделились деталями и фото бюджетной модели Slavia. Новая модель поступит в продажу с начала 2022 года и придет на смену Skoda Rapid. Информацию опубликовали на официальном сайте чешской марки.

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Новая Skoda Slavia станет ключевой моделью марки для развивающихся стран. О ее важности говорит ее название, которое является знаковым для Skoda: именно с велосипедов Slavia в 1896 году началась история чешской компании.

[ + – ] Slavia - 4,5-метровый бюджетный лифтбэк Фото: Skoda

Производство лифтбэка наладят в Индии и именно там закамуфлированные прототипы сейчас проходят финальные тесты. Дизайн Skoda Slavia 2022 разглядеть сложно, хотя видны широкая решетка радиатора и продолговатые фары в стиле Octavia A8.

Автомобиль построен на усовершествованной платформе MQB-A0-IN. По размерам он немного крупнее Rapid:

Длина – 4541 мм

Ширина – 1752 мм

Высота – 1487 мм

Колесная база – 2651 мм

[ + – ] Производство Skoda Slavia наладят в Индии Фото: Skoda

Лифтбэк обещает быть просторным внутри, а объем его багажника составит не менее 550 литров. Среди доступных опций – виртуальная панель приборов, навигация и камера заднего вида.

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Skoda Slavia будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, во втором – механику и 7-ступенчатый робот DSG. 150-сильный мотор дополнен системой отключения цилиндров для экономии топлива.

Ранее Фокус писал о прекращении производства семейного универсала Skoda. Модель стала жертвой оптимизации расходов.