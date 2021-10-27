Подобно троллейбусу: в Германии тестируют необычные грузовые электрокары (видео)

Использование контактных линий позволяет существенно увеличить запас хода электрических грузовиков. Таким образом планируют переоборудовать 4000 км немецких дорог.

В Германии близ городов Любек и Куппенхайм тестируют необычные трассы для автопоездов eHighway. Они созданы специально для эксплуатации грузовых электромобилей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Технологию разработал немецкий концерн Siemens. Трасса дополнена проводной контактной сетью, подобно той, которую используют городские троллейбусы. Она позволяет перевозить грузы на большие расстояния и не беспокоиться о запасе хода.

[ + – ] Экспериментальные участки eHighway появились близ Любека и Куппенхайма Фото: carscoops.com

Тестируют специально созданные грузовые электромобили Scania и Mercedes-Benz с штанговыми токоприемниками на крыше. При съезде с магистрали токоприемник прячется и электрокар переключается на питание от аккумуляторной батареи.

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Испытания нестандартной трассы проводят с 2019 года и они продлятся еще год. Если их результаты будут удовлетворительными, то начнется строительство eHighway по всей Германии — контактной сетью к 2030 году оснастят примерно 4000 км немецких трасс.

[ + – ] Километр дороги с контактной сетью стоит 3 млн. евро

Один километр такой дороги стоит около 3 миллионов евро. Автопроизводители уже готовы наладить выпуск грузовых троллейбусов.

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