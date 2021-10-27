Подобно троллейбусу: в Германии тестируют необычные грузовые электрокары (видео)
Использование контактных линий позволяет существенно увеличить запас хода электрических грузовиков. Таким образом планируют переоборудовать 4000 км немецких дорог.
В Германии близ городов Любек и Куппенхайм тестируют необычные трассы для автопоездов eHighway. Они созданы специально для эксплуатации грузовых электромобилей. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Технологию разработал немецкий концерн Siemens. Трасса дополнена проводной контактной сетью, подобно той, которую используют городские троллейбусы. Она позволяет перевозить грузы на большие расстояния и не беспокоиться о запасе хода.
Тестируют специально созданные грузовые электромобили Scania и Mercedes-Benz с штанговыми токоприемниками на крыше. При съезде с магистрали токоприемник прячется и электрокар переключается на питание от аккумуляторной батареи.Важно
Испытания нестандартной трассы проводят с 2019 года и они продлятся еще год. Если их результаты будут удовлетворительными, то начнется строительство eHighway по всей Германии — контактной сетью к 2030 году оснастят примерно 4000 км немецких трасс.
Один километр такой дороги стоит около 3 миллионов евро. Автопроизводители уже готовы наладить выпуск грузовых троллейбусов.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине стартуют продажи первого электрического грузовика. Его запас хода – 210 км.