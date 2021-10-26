В Украине наладят выпуск электробусов: опубликованы их фото и характеристики

Электробусы Granton выпускает дочерняя компания китайского концерна ZTE. Производство в Украине стартует уже в 2022 году.

В скором времени в Украине презентуют электрические автобусы Granton. Демонстрационный экземпляр планируют привезти в декабре, а в 2022 году наладят их производство в нашей стране. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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[ + – ] Запас хода электробуса - 250 км Фото: autohome.com.cn

Электробусы Granton выпускает китайская компания Zonson Smart Auto – дочернее предприятие телекоммуникационного гиганта ZTE. В Украину для демонстрации привезут модель GTZ6129BEVR, прошедшую испытания и сертификацию в Европе.

[ + – ] Зарядка электробуса занимает от 2,5 до 4 часов Фото: autohome.com.cn

Городской электрический автобус Granton GTZ6129BEVR достигает 11 метров в длину и рассчитан на 80 пассажиров. Пол в салоне низкий, а оснащение включает кондиционер. Кузов выполнен из композитных материалов и алюминия, то есть ему не грозит коррозия.

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Granton GTZ6129BEVR оснащен литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей емкостью 299,5 кВт∙ч, состоящей из 10 модулей: 8 из них поместили в днище, а 2 – на крышу. Запас хода составляет 250 км, а быстрая зарядка занимает от 2,5 до 4 часов. Максимальная скорость электробуса – 70 км/ч.

[ + – ] Салон рассчитан на 80 пассажиров Фото: autohome.com.cn

В Украине планируют наладить выпуск удлиненной 12-местной версии электрического автобуса. Сборку организуют на одном из предприятий корпорации "Богдан".

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко выросло автопроизводство. Наибольший рост отмечен в сгменте легковых авто.