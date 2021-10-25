UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Представлен новый электрокар SEAT: он стоит 7500 евро и управлять им можно без прав

2001
SEAT Big shot, SEAT S04, электромобиль SEAT, электрокар SEAT, Silence S04
Фото: SEAT | Silence S04 будут продавать под брендом SEAT

Электромобиль предложат в двух версиях. Изюминка модели – сменная аккумуляторная батарея.

Испанский производитель электрических самокатов Silence представил свой первый автомобиль S04. Его начнут продавать под маркой Seat с 2022 года. Об этом сообщает сайт electrek.

Электрокар станет частью линейки SEAT Big shot, которая на данный момент включает электроскутеры eScooter 125, eKickScooter 25 и 65. Цены стартуют всего с 7500 евро.

SEAT Big shot, SEAT S04, электромобиль SEAT, электрокар SEAT, Silence S04
S04 - двухместный 2,3-метровый ситикар
Фото: SEAT

S04 – миниатюрный двуместный ситикар, достигающий всего 2,33 м в длину и 1,56 м в ширину. При этом у него немаленький 310-литровый багажник.

Электромобиль SEAT предложат в двух версиях, причем базовым вариантом в некоторых странах ЕС можно управлять без водительских прав. Дело в том, что он маломощный (мотор развивает всего 8 л. с.) и разгоняется он только до 45 км/ч. С батареей на 5,6 кВт∙ч запас хода составляет около 70-75 км.

SEAT Big shot, SEAT S04, электромобиль SEAT, электрокар SEAT, Silence S04
На выбор предложат версии мощностью 8 и 19 л. с.
Фото: SEAT

Топовая версия получила 19-сильный мотор и развивает 90 км/ч. Она оснащена двумя аккумуляторными батареями и может проехать 149 км без подзарядки.

Важно
Украина стала локацией для съемок яркой рекламы новой версии Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Украина стала локацией для съемок яркой рекламы новой версии Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Батарея электромобиля не входит в стоимость и ее владельцы авто будут брать в аренду. Интересная деталь: батарею сделали быстросъемной и всего за несколько минут ее можно заменить.

SEAT Big shot, SEAT S04, электромобиль SEAT, электрокар SEAT, Silence S04
Объем багажника - 310 л
Фото: SEAT

SEAT и Silence организуют в Барселоне и Мадриде сеть круглосуточных станций, где разряженную батарею поменяют на новую, со 100% заряда. Таким образом, не нужно будет тратить время на зарядку электрокара. Подписка на такой сервис обойдется в 20 евро на месяц.

Ранее Фокус сообщал, что Seat также выпустит недорогой электрокар за 20 тыс. евро. Он появится до 2025 года.