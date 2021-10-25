Представлен новый электрокар SEAT: он стоит 7500 евро и управлять им можно без прав

Электромобиль предложат в двух версиях. Изюминка модели – сменная аккумуляторная батарея.

Испанский производитель электрических самокатов Silence представил свой первый автомобиль S04. Его начнут продавать под маркой Seat с 2022 года. Об этом сообщает сайт electrek.

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Электрокар станет частью линейки SEAT Big shot, которая на данный момент включает электроскутеры eScooter 125, eKickScooter 25 и 65. Цены стартуют всего с 7500 евро.

[ + – ] S04 - двухместный 2,3-метровый ситикар Фото: SEAT

S04 – миниатюрный двуместный ситикар, достигающий всего 2,33 м в длину и 1,56 м в ширину. При этом у него немаленький 310-литровый багажник.

Электромобиль SEAT предложат в двух версиях, причем базовым вариантом в некоторых странах ЕС можно управлять без водительских прав. Дело в том, что он маломощный (мотор развивает всего 8 л. с.) и разгоняется он только до 45 км/ч. С батареей на 5,6 кВт∙ч запас хода составляет около 70-75 км.

[ + – ] На выбор предложат версии мощностью 8 и 19 л. с. Фото: SEAT

Топовая версия получила 19-сильный мотор и развивает 90 км/ч. Она оснащена двумя аккумуляторными батареями и может проехать 149 км без подзарядки.

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Батарея электромобиля не входит в стоимость и ее владельцы авто будут брать в аренду. Интересная деталь: батарею сделали быстросъемной и всего за несколько минут ее можно заменить.

[ + – ] Объем багажника - 310 л Фото: SEAT

SEAT и Silence организуют в Барселоне и Мадриде сеть круглосуточных станций, где разряженную батарею поменяют на новую, со 100% заряда. Таким образом, не нужно будет тратить время на зарядку электрокара. Подписка на такой сервис обойдется в 20 евро на месяц.

Ранее Фокус сообщал, что Seat также выпустит недорогой электрокар за 20 тыс. евро. Он появится до 2025 года.