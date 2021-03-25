Seat выпустит электромобиль дешевле 20 тысяч евро

На рынке новый электрический Seat появится к 2025 году.

К 2025 году концерн Seat выпустит электромобиль стоимостью от 19,7 до 25,5 тысяч евро. Об этом президент компании Уэйн Гриффитс рассказал во время ежегодной конференции по результатам работы бренда в 2020 году, пишет AutoExpress.

Окончательное решение о том, под каким брендом — Seat или Cupra — будет выпущен электрокар, еще не принято, но исходя из скромного заявленного ценника, новинка получит, скорее всего, шильдик Seat. Cupra же позиционируется, как более спортивный и премиальный бренд.

По словам Гриффитса, новинка "станет первой моделью на платформе начального уровня VW Group", предположительно, бюджетной версии электрической платформы MEB — MEB Entry. Размерами пока еще безымянный электромобиль будет сравним с компактным кроссовером Seat Arona, длина которого составляет около четырех метров.

На единственном предоставленном компанией тизере изображен кроссовер с увеличенным дорожным просветом, что косвенно указывает на то, что аккумулятор разместят в полу автомобиля. Серийное производство электрокара наладят на заводе Seat в Мартореле, производственные мощности которого после модернизации составят 500 тысяч электромобилей в год. Там же планируют производить электрические модели других брендов Volkswagen, но для этого еще предстоит получить разрешение европейских властей.

В амбициозные планы Seat входят также ведущие разработки электромобилей для всей VW Group, а новый городской электромобиль станет ключевой частью этого процесса. Испанская марка возглавит разработку компактного электромобиля для Volkswagen Group и небольшого электрического Volkswagen ID.1, который также должен дебютировать в 2025 году.