Seat випустить електромобіль дешевше 20 тисяч євро

На ринку новий електричний Seat з'явиться до 2025 року.

До 2025 року концерн Seat випустить електромобіль вартістю від 19,7 до 25,5 тисяч євро. Про це президент компанії Уейн Гріффітс розповів під час щорічної конференції за результатами роботи бренду в 2020 році, пише AutoExpress.

Остаточне рішення про те, під яким брендом — Seat або Cupra — буде випущений електрокар, ще не ухвалене, але виходячи зі скромного заявленого цінника, новинка отримає, швидше за все, шильд Seat. Cupra ж позиціонується, як більш спортивний і преміальний бренд.

За словами Гріффітса, новинка "стане першою моделлю на платформі початкового рівня VW Group", імовірно, бюджетної версії електричної платформи MEB — MEB Entry. Розміри поки ще безіменного електромобіля можна порівняти з компактним кросовером Seat Arona, довжина якого становить майже чотири метри.

На єдиному наданому компанією тізері зображений кросовер зі збільшеним дорожнім просвітом, що побічно вказує на те, що акумулятор розмістять в підлозі автомобіля. Серійне виробництво електрокара налагодять на заводі Seat у Марторелі, виробничі потужності якого після модернізації складуть 500 тисяч електромобілів на рік. Там же планують виробляти електричні моделі інших брендів Volkswagen, але для цього ще потрібно отримати дозвіл європейської влади.

В амбітні плани Seat входять також провідні розробки електромобілів для всієї VW Group, а новий міський електромобіль стане ключовою частиною цього процесу. Іспанська марка очолить розробку компактного електромобіля для Volkswagen Group і невеликого електричного Volkswagen ID.1, який також повинен дебютувати в 2025 році.