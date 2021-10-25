Представлений новий електрокар SEAT: він коштує 7 500 євро і керувати ним можна без прав

Електромобіль запропонують у двох версіях. Родзинка моделі — змінна акумуляторна батарея.

Іспанський виробник електричних самокатів Silence представив свій перший автомобіль S04. Його почнуть продавати під маркою Seat із 2022 року. Про це повідомляє сайт electrek.

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Електрокар стане частиною лінійки SEAT Big shot, яка наразі враховує електроскутери eScooter 125, eKickScooter 25 і 65. Ціни стартують усього із 7 500 євро.

[ + – ] S04 — двомісний 2,3-метровий сітікар Фото: SEAT

S04 — мініатюрний двомісний сітікар, що досягає всього 2,33 м у довжину і 1,56 м у ширину. При цьому в нього немаленький 310-літровий багажник.

Електромобіль SEAT запропонують у двох версіях, причому базовим варіантом у деяких країнах ЄС можна керувати без водійських прав. Справа в тому, що він малопотужний (мотор розвиває всього 8 к. с.) і розганяється він тільки до 45 км/год. З батареєю на 5,6 кВт∙год запас ходу складає приблизно 70-75 км.

[ + – ] На вибір запропонують версії потужністю 8 і 19 к. с. Фото: SEAT

Топова версія отримала 19-сильний мотор і розвиває 90 км/год. Вона оснащена двома акумуляторними батареями і може проїхати 149 км без підзарядки.

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Батарея електромобіля не входить у вартість і її власники авто братимуть в оренду. Цікава деталь: батарею зробили швидкознімною і всього за кілька хвилин її можна замінити.

[ + – ] Обсяг багажника — 310 л Фото: SEAT

SEAT і Silence організовують в Барселоні та Мадриді мережу цілодобових станцій, де розряджену батарею поміняють на нову, зі 100% зарядом. Так, не потрібно буде витрачати час на зарядку електрокара. Підписка на такий сервіс коштуватиме 20 євро на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що Seat також випустить недорогий електрокар за 20 тис. євро. Він з'явиться до 2025 року.